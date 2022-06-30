Ses kayıtları CHP'den Aykut Erdoğdu ile eşi Tuba Torun'un istifasına yol açmıştı! Özge Pomen'in avukatından flaş açıklama

Aykut Erdoğdu, Tuba Torun ve Özge Pomen'in adlarının geçtiği olayda kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde "Özge" adlı bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tuba Torun'a ve Özge Erdoğdu'ya ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlarına yer verilmişti. İddialar üzerine CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve partide Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi eşi Tuba Torun CHP'den istifa kararı almıştı.

AVUKATLARI DEVREYE GİRDİ

Özge Pomen'in avukatları, söz konusu ses kayıtları ve videonun paylaşılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada paylaşımların Pomen tarafından yapılmadığının altı çizilirken paylaşımlar hakkında yasal yollara başvurulacağı belirtildi.

"MÜVEKKİL MAĞDUR EDİLDİ"

Pomen'in avukatları Evrim Dost ve Halil Şahin Dost'un yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Mayıs 2022 tarihinde sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna servis edilen, müvekkilimiz Özge Pomen'in ses ve görüntü, eski eşi İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun Erdoğdu'nun seslerinin yer aldığı görüntüler müvekkil adına açılan birkaç sosyal medya hesabından paylaşılmıştır. Sonrasında yine bu hesaplardan müvekkile ait olmayan beyan ve açıklamalar yapılmıştır. Sosyal medya üzerinden yapılan yayın üzerine pek çok gazete, gazeteci, haber siteleri ve medya kuruluşları da müvekkil adına açılan hesaptan yayımlanan video ve içerikleri haber haline getirerek kamuoyunun bilgisine sunmuştur. Anılan süreçte kendisine ait ses ve görüntülerin, kendi adına açılan sahte sosyal medya hesapları üzerinden rızası dışında paylaşılması nedeni ile müvekkil mağdur edilmiştir. Yapılan paylaşımlar müvekkilimiz Özge Pomen tarafından yapılmamıştır. Bu paylaşımlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır."

(DHA)

