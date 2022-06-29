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  4. SON DAKİKA | Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu CHP'den istifa etti

SON DAKİKA | Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu CHP'den istifa etti

29.06.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu hakkındaki sözleri olay olmuştu. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" açıklaması sonrası yeni bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den istifa etti. İstifa kararlarıyla ilgili CHP'den açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun yaklaşık üç ay önce ayrıldığı eşi Özge Erdoğdu, sosyal medyada bir konuşma kaydı paylaştı. Paylaşımda, “Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun ile ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!” ifadeleri yer aldı.

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Aykut Erdoğdu'dan yeni eşi Tuba Torun için olay sözler! Eski eşi ifşa etti... '50 kişi ile yatmış'Aykut Erdoğdu'dan yeni eşi Tuba Torun için olay sözler! Eski eşi ifşa etti... '50 kişi ile yatmış'

ESKİ EŞTEN BİR PAYLAŞIM DAHA

Olay yaratan paylaşım sonrası eski eş Özge Erdoğdu'dan bir paylaşım daha gelmiş ve Tuba Torun ile Özge Erdoğdu arasında geçtiği öne sürülen ses kaydında, Torun'un "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye yırtınıyorum" dediği duyulmuştu.

Aykut Erdoğdu’nun eski eşinden bir paylaşım daha! Tuba Torun’la olan konuşmasını yayınladı…Aykut Erdoğdu’nun eski eşinden bir paylaşım daha! Tuba Torun’la olan konuşmasını yayınladı…

CHP'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Son dakika: CHP'den Aykut Erdoğdu ile ilgili ilk açıklama! Ses kayıtları sosyal medyayı sallamıştı CHP'den Aykut Erdoğdu ile ilgili ilk açıklama! Ses kayıtları sosyal medyayı sallamıştı

AYKUT ERDOĞDU VE EŞİ, CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Gündem olan sözler sonrası CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve eşi Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Tuba Torun Erdoğdu, CHP'den istifa etti.

İSTİFA SONRASI CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Erdoğdu ve eşi, istifa dilekçelerini genel merkeze ilettikten sonra partiden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Milletvekilimiz Aykut Erdoğdu ve YDK üyemiz Tuba Torun Erdoğdu, gördükleri lüzum üzerine partimizden istifa etmiştir. Sayın Genel Başkanımız, yaşanan süreç ile ilgili kararı, kendi takdirlerine bırakmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler."

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