Ses kayıtları ortaya çıktı! Tacizci kadın iki ayda 22 bin 217 kez… Bir ili canından bezdirdi

Adıyaman'da bir kadın yaptıklarıyla adeta bütün ili canından bezdirdi. Her canı sıkıldığında yani neredeyse her 4 dakikada bir 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Telefon tacizcisi kadın, 2 ay içerisinde yaptıklarıyla adeta bir dünya rekoru kırarken 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını da kelimenin tam anlamıyla bıktırdı. Bulunmamak için neredeyse her yolu denemiş olan kadın, nihayetinde ekiplerin zorlu çalışmasının ardından yakalandı. İşte detaylar...

"BEN SOHBET ETMEK İSTİYORUM"

Show Haber’de yer alan habere göre, Telefon tacizcisi kadının acil çağrı merkezini aradığında “Alo, ne yapıyorsun? Ben sohbet etmek istiyorum” dediği ses kayıtlarında duyulurken acil çağrı merkezi görevlilerinin ise “Yine mi siz arıyorsunuz? Kaç kere arıyorsunuz siz, üst üste kaç kez aradınız? Aramayın artık” şeklinde, telefondaki sese yanıt verdiği anlaşıldı.

"MAHMUT ORADA MISIN?"

Kayıtlarda kadının “Mahmut orada mısın?” diye sorduğu da fark edildi. Bazen olmayan Mahmut’u arayan, bazen de sohbet konusu açan telefon tacizcisi kadın, tek bir adrese adandı. Ancak Türkiye’nin en ısrarlı telefon tacizcisi sonunda yakalandı.

Kadının telefonda “Burası sohbet yeri değil” cevabı aldığında “Bir şey olmaz. Beni bulamazsınız zaten” dediği de anlaşıldı. Kadının ismi açıklanmazken kadın, tüm dünyada eşi benzeri olmayan bir rekor kırdı.

"2 AY İÇERİSİNDE 22 BİN 217 DEFA"

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, “2 ay içerisinde 22 bin 217 defa arayarak günlük ortalama 370 çağrı, her 4 dakikaya 1 çağrı ortalamasıyla çağrı merkezimizi aramıştır” dedi.

Akıllara durgunluk veren olayda her şey 2 ay önce başladı. Adeta muhabbete hasret telefon tacizcisi kadın, Adıyaman’daki 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını aramaya başladı.

Ortaya çıkan ses kayıtlarında “Mahmut orada mısın?” diye de soran kadının, “Mahmut diye biri yok. Burası acil çağrı merkezi.” şeklinde yanıt alınca “Ama bana Mahmut diye konuştun” dediği duyuldu.

Bazen orada çalışmayan birini soran bazen de farklı bahaneler bulan kadın, günde ortalama 370 kere, her 4 dakikada bir kendini oyalamak için 112’yi aradı.

TELEFON TACİZCİSİ KADIN YAKALANDI

Bunların ardından ekipler iki ayda 22 bin 217 arama yapan kadını çağrı merkezi tacizcisini bulmak için harekete geçti. Ancak sim kartı olmayan, IMEI kaydı bulunmayan kaçak bir telefondan arama yaptığı tespit edildi. Ortam sesi dinlemesi de yapıldı.

Her şeyin sonunda yer tespiti de yapılınca telefon tacizcisi kadın yakalandı. Böylece çalışanlar da rahatlamış oldu. Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Seydi Körede, “Kendisi hakkında idari işlem uygulanarak 561 TL para cezası kesilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.” dedi.