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Sesleri duyunca kavga zannettiler! Gerçek ise bambaşka çıktı

12.01.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde vatandaşlar, iki katlı binadan gürültü geldiğini duydu. Vatandaşlar kavga olduğunu düşünerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekiplerin gelmesiyle yapılan incelemeler sonucu kavga zannedilen olayın arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

Sesleri duyunca kavga zannettiler! Gerçek ise bambaşka çıktı

Olay, İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı camlı binadan gürültü sesleri duyan vatandaşlar, kavga çıkmış olabileceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GERÇEK BAKIN NEYMİŞ

Yapılan incelemelerde evde bulunan K.Ş. ve R.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde kullanımından etkilendiğini tespit edildi. Şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli uyuşturucu kavga

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