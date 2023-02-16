Sessiz katil'in önemli belirtisi! Vücudu oyun hamuruna dönen adam yaşadıklarını paylaştı

31 yaşındaki sporcu Lawrence,TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videoda bacaklarında oluşan delikleri göstererek "Oyun hamurundan yapılmış gibiyim," dedi.

Lawrence sosyal medya hesabında ilk videosunu yayınladıktan iki hafta sonra kendisine selülit teşhisi konduğunu açıkladı. Doktorlar bu durumun ilerlemesinin antibiyotiklerle tedavi edilebilen ancak hızlı bir şekilde tedavi edilmezse yaşamı tehdit edebilen bir cilt enfeksiyonu olduğunu belirtiyor.Tedavi edilmezse sepsis gibi sessiz ölümlere neden olabilir ve nadiren enfeksiyon fasiyal astar adı verilen derin doku tabakasına yayılabilir.

CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİR

Uzmanlar, tehlikeli selülitin amputasyona, şoka ve hatta ölüme yol açabileceğini belirtiyor. Lawrence artık bacaklarını hamur gibi yoğuramıyor. "Bir ton insan bana kalp hastalığım veya karaciğer hastalığım, böbrek hastalığım, kanser ve şeker hastalığım olduğunu söylemeye çalışıyordu ama açıkçası durum bu değil."Selülit denen bir enfeksiyon geçirdim. Temelde açık bir yaradan sisteminize giren bakteriler." Lawrence daha sonra bacaklarındaki yaralara işaret ederek "bacağını birkaç hafta önce ezdiğini" söylüyor.

SEMPTOMLARI GİZLENEBİLİYOR

Ödem, dokunun şişmesine neden olan sıvı birikmesidir ve genellikle aynı yerde çok uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan kaynaklanır. Lawrence, "Bacağımdaki o çılgın delikler artık yok" dedi. Uzmanlar selülitin cildinizi sıcak ve ağrılı hale getirebileceğini ve bölge genellikle kırmızı göründüğünü belirtiyor. Semptomlar genellikle diğer cilt rahatsızlıkları gibi gizlenebildiğinden, genellikle sessiz bir katil olarak anılır.

RİSKLİ BELİRTİLERE DİKKAT

NHS, çoğu insanın 7-10 gün sonra tamamen iyileştiğini belirtiyor.Selülitiniz varsa ve ayrıca şunları yaşıyorsanız, doktora başvurmalısınız.