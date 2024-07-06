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  4. Sessizliğini bozdu! Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 'bozkurt' yorumu geldi

Sessizliğini bozdu! Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 'bozkurt' yorumu geldi

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
06.07.2024 16:51
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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Türkiye Avusturya karşılaşmasında Milli Futbolcu Merih Demiral'a 'bozkurt' işareti yaptığı için ceza verilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 'Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız' diyerek sosyal medya üzerinden sessizliğini bozdu.

Sessizliğini bozdu! Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 'bozkurt' yorumu geldi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşılaşması sonrası galibiyet sevinci 'bozkurt' işareti ile gösteren Merih Demiral'a 2 maç men cezası verilmesine bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

'HAKKIMIZ YENDİ, SAHADA HAKKIMIZI ALACAĞIZ'

Gündeme bomba gibi düşen olayda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun sessizliğini koruması dikkatleri üzerine çekmişti. İmamoğlu, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak sessizliğini bozdu.

İmamoğlu, ''Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız. Türk Milli Futbol takımımıza büyük güven duyuyoruz, bu gece Hollanda karşısında başarılar diliyorum. Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle, kalbimiz sizinle atıyor. 86 milyon sizinle.' paylaşımında bulundu.


Express


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Bozkurt Merih Demiral imamoğlu
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