Sessizliğini bozdu! Ekrem İmamoğlu'ndan ilk 'bozkurt' yorumu geldi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşılaşması sonrası galibiyet sevinci 'bozkurt' işareti ile gösteren Merih Demiral'a 2 maç men cezası verilmesine bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

'HAKKIMIZ YENDİ, SAHADA HAKKIMIZI ALACAĞIZ'

Gündeme bomba gibi düşen olayda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun sessizliğini koruması dikkatleri üzerine çekmişti. İmamoğlu, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak sessizliğini bozdu.

İmamoğlu, ''Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız. Türk Milli Futbol takımımıza büyük güven duyuyoruz, bu gece Hollanda karşısında başarılar diliyorum. Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle, kalbimiz sizinle atıyor. 86 milyon sizinle.' paylaşımında bulundu.

Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız.



Türk Milli Futbol takımımıza büyük güven duyuyoruz, bu gece Hollanda karşısında başarılar diliyorum. Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle, kalbimiz sizinle atıyor. 86 milyon sizinle #BizimCocuklar.🇹🇷 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 6, 2024







