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Severek yiyorsunuz ama felç riskini yüzde 14 artırıyor! Uzmanlar sağlık için riskli iki eti açıkladı

02.06.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi ve felç riskini artıran yiyecekler denildiğinde ilk akla gelenler kızartılmış gıdalar olsa da bu gıdaların dışında kalan sağlıklı sanarak tükettiğimiz bazı yiyecekler de oldukça risk oluşturabiliyor. Yapılan araştırmalar felç riskini yüzde 14 arttırabilen iki et çeşidini açıkladı.

Severek yiyorsunuz ama felç riskini yüzde 14 artırıyor! Uzmanlar sağlık için riskli iki eti açıkladı

Felç, tüm hayatı etkisi altına alan doğru müdahale edilmediğinde sakatlığa ve ölüme sebep olabilen sağlık sorunudur. İnme riskini azaltmak için doğru beslenmek ve egzersiz yapmak çok önemlidir. Uzmanlar yaptıkları araştırmalarda inmeye neden olabilecek gıdaları tespit ettiler. Dr. Shireen Kassam'a göre, sizi felce yatkın hale getirebilecek "ana gıdalar" işlenmiş et ve kırmızı ettir.

50 GRAMI BİLE FELÇ RİSKİNİ ARTIRABİLİYOR

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İşlenmiş et, sosis ve jambon gibi klasikleri içerirken, kırmızı et, sığır eti anlamına gelir.
European Heart Journal'da yayınlanan araştırma da bu riski vurgulamıştır. Dokuz ülkeden 400.000'den fazla katılımcıyı inceleyen çalışma, hem iskemik hem de hemorajik felç riskiyle bağlantılı gıdaları belirledi. Daha da kötüsü, günde tüketilen sadece 50 gram kırmızı ve işlenmiş et, yüzde 14 daha yüksek iskemik inme riskiyle bağlantılıydı.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKİYOR

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Ancak Dr. Kassam, bunun yalnızca bir çalışma olduğunu ve herhangi bir sonuca varılmadan önce sonuçlarının doğrulanması gerektiğini kaydetti. "Ayrıca, sonuçlar meyve ve sebzeler gibi diğer gıdaların tüketimine göre ayarlandığında bu risk ortadan kalktı, bu da kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin diyette meyve ve sebze eksikliğini ve kötü beslenme kalitesini yansıttığı anlamına geliyor."

KANSER VE KALP HASTALIKLARIYLA BAĞLANTISI BULUNUYOR

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Bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, kırmızı ve işlenmiş et, kanserden kalp hastalığına kadar çok sayıda sağlık sorunuyla bağlantılıdır. Dr. Kassam şunları söyledi: "Bu sağlıksız yiyecek ve içecekler için doz etkisi ile gerçekten güvenli bir sınır yoktur, öyle ki ne kadar çok tüketirseniz risk o kadar yüksek olur.

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“Kırmızı ve işlenmiş et yiyecekseniz, minimumda tutun ve bol meyve ve sebze ile yediğinizden emin olun. Ancak, kırmızı ve işlenmiş etten kaçınılması en iyisidir ve bu tavsiye, önemli uluslararası yönergeler tarafından desteklenmektedir." Felç riskinizi minimumda tutmak için, doktor bu etleri sağlıklı meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, fasulye, sert kabuklu yemişler ve tohumlarla değiştirmenizi tavsiye etti.

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felç inme (beyin krizi) kanser kırmızı et kalp hastalıkları risk uzman

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