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'Sevgilimi rahatsız ettin' tartışması cinayetle sonuçlandı!

13.09.2023 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de Enes Beyhan sosyal medya üzerinden kız arkadaşına mesaj atan M.T ile telefonda tartıştı. Sözlü tartışma tarafların bir araya gelmesiyle tartışmaya dönüştü. Buluşma noktasına M.T., arkadaşı İ.T. ile geldi. Taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada Enes Beyhan hayatını kaybederken yaralanan M.T. ile İ.T. ise tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

'Sevgilimi rahatsız ettin' tartışması cinayetle sonuçlandı!

Enes Beyhan sosyal medyadan kız arkadaşına mesaj atan M.T.'yi telefonla aradı. İkili arasında telefonda sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrası taraflar, mahallede bir sokakta buluştu.

SÖZLÜ TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

Buluşma noktasına M.T.,(19) arkadaşı İ.T. (22) ile birlikte geldi. Burada buluşan tarafların sözlü tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü.

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Kavga esnasında Enes Beyhan, karşı taraftan ise İ.T. ve M.T. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Enes Beyhan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından Beyhan'ı bıçaklayan şüpheliler M.T. ile İ.T. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)


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