SGK memuru, 300 kişiyi sahte belgeyle emekli etti! Paralar eğlenceye ve kumara gitti... Foyası polis baskınında ortaya çıktı

Tunceli'de yaşayan bir SGK memuru sahte belgelerle emekliliğe hak kazanmayan 300 kişiyi emekli edip 20 milyon TL'lik vurgun yaptı. Çalışanın sahte emeklilik oyununu ise eğlence merakı ve kumar düşkünlüğü ele verdi.

TEFECİLERİN ELİNE DÜŞTÜ

SGK sistemine girerek sahte belge hazırlayan kişinin bu işlemi 2010 yılından beri yaptığı da ortaya çıktı. Paraları eğlence ve kumara harcayan kişinin bu düşkünlüğü tefecilerin eline düşmesine neden oldu. Sahte emeklilikten topladığı paralar kısa sürede bitince tefecilerle iş birliği yapmaya başladı.

EMEKLİLİK OYUNU ORTAYA ÇIKTI

Tefecilere komisyon vererek sahte emeklilik oyununa bir süre daha devam etti ama polis o tefecilerin peşindeydi. Polis, belirlenen adreslere aynı anda baskın yaptı. Ekipler, tefecileri kıskıvrak yakalarken, memurun emeklilik oyunu da ortaya çıktı. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.