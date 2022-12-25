HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SGK memuru, 300 kişiyi sahte belgeyle emekli etti! Paralar eğlenceye ve kumara gitti... Foyası polis baskınında ortaya çıktı

SGK memuru, 300 kişiyi sahte belgeyle emekli etti! Paralar eğlenceye ve kumara gitti... Foyası polis baskınında ortaya çıktı

25.12.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de meydana gelen olayda SGK memuru adam, sahte belge kullanarak 300 kişiyi emekli etti. Topladığı paralarla da gününü gün ederek kumara ve eğlenceye harcadı. Memurun oyunu ise Tunceli emniyetinin 'Tefeci' operasyonuyla ortaya çıktı. Ekipler, tefecileri kıskıvrak yakalarken, memurun emeklilik oyunu da deşifre oldu. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

SGK memuru, 300 kişiyi sahte belgeyle emekli etti! Paralar eğlenceye ve kumara gitti... Foyası polis baskınında ortaya çıktı

Tunceli'de yaşayan bir SGK memuru sahte belgelerle emekliliğe hak kazanmayan 300 kişiyi emekli edip 20 milyon TL'lik vurgun yaptı. Çalışanın sahte emeklilik oyununu ise eğlence merakı ve kumar düşkünlüğü ele verdi.

Screenshot_6

TEFECİLERİN ELİNE DÜŞTÜ

SGK sistemine girerek sahte belge hazırlayan kişinin bu işlemi 2010 yılından beri yaptığı da ortaya çıktı. Paraları eğlence ve kumara harcayan kişinin bu düşkünlüğü tefecilerin eline düşmesine neden oldu. Sahte emeklilikten topladığı paralar kısa sürede bitince tefecilerle iş birliği yapmaya başladı.

Screenshot_8

EMEKLİLİK OYUNU ORTAYA ÇIKTI

Tefecilere komisyon vererek sahte emeklilik oyununa bir süre daha devam etti ama polis o tefecilerin peşindeydi. Polis, belirlenen adreslere aynı anda baskın yaptı. Ekipler, tefecileri kıskıvrak yakalarken, memurun emeklilik oyunu da ortaya çıktı. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Screenshot_11

Borcunu ödememek için kefene girip ölü taklidi yaptı Borcunu ödememek için kefene girip ölü taklidi yaptı
Tercihler fotoğraf albümünden! Kadınlar tarafından aranıp para karşılığında... Tercihler fotoğraf albümünden! Kadınlar tarafından aranıp para karşılığında...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: İşçilerin kaldığı konteynerde korkunç yangın! Çok sayıda ekip sevk edildiSon dakika: İşçilerin kaldığı konteynerde korkunç yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
42 ilde yapılan dev seçim anketi yayınlandı! Aradaki fark...42 ilde yapılan dev seçim anketi yayınlandı! Aradaki fark...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama! 'Pazartesi yeni müjdeyi vereceğiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama! 'Pazartesi yeni müjdeyi vereceğiz"
Anahtar Kelimeler:
sgk emekli

En Çok Okunan Haberler

Kritik tarihe günler kala maaşlar hesaplandı! Memur ve emekli...

Kritik tarihe günler kala maaşlar hesaplandı! Memur ve emekli...

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan ses televizyondan duyuldu

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

"Nesilde bir kez görülebilecek" denilmişti! Felaket büyüyor, ölü sayısı arttı!

Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama

Muharrem İnce'den dikkat çeken açıklama

İkizler paraları böyle yemiş

İkizler paraları böyle yemiş

En az 20 kişiyi öldürüp cesetleri ortadan kaldırmıştı! "Artık özgür bir birey"

En az 20 kişiyi öldürüp cesetleri ortadan kaldırmıştı! "Artık özgür bir birey"

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.