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Sıcak yaz aylarında kurtarıcınız olacak en ucuz ve iyi ayaklı vantilatör çeşitleri

12.08.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında yükselen sıcaklıklar için ortamın havasını değiştirecek, esinti ve ferahlık sağlayacak vantilatörler kullanılıyor. Teknolojide yaşanan gelişmelerle vantilatörlerin özellikleri de değişim gösteriyor. Bu durum, "En iyi ayaklı vantilatör hangisi?" sorusunu gündeme getiriyor. Vantilatör seçiminde kullanılacak alanın özellikleri büyük önem taşıyor. Sizler için birbirinden kullanışlı vantilatör çeşitlerini derledik. İşte detaylar!

Sıcak yaz aylarında kurtarıcınız olacak en ucuz ve iyi ayaklı vantilatör çeşitleri

İçindekiler

  • 1. İstediğiniz yere kolayca taşınabilen: Kumtel KTF-280 Ayaklı Vantilatör
  • 2. Ergonomik yapısıyla kolaylık sağlayan: Altus Al 16A Zaman Ayarlı Ayaklı Vantilatör
  • Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (15.08.2022)
  • 3. İstediğiniz yükseklikte kullanabilen: Luxell LXF-256W Ayaklı Vantilatör
  • 4. Birbirinden farklı hız seçenekleri ile: Dijitsu VN06A Ayaklı Vantilatör
  • 5. Şık tasarımıyla göz dolduran: Xiaomi Mi Smart Standing Fan Ayaklı Vantilatör
  • 6. İstediğiniz yöne dönen başlığıyla: Sinbo SF-3783 Ayaklı Vantilatör
  • 7. Rüzgârı evinize getiren: Raks SF-18 Max Ayaklı Vantilatör
  • 8. Gerçek ferahlıkla buluşturan: Joysidea 16 inç Ayaklı Vantilatör
  • 9. Çok fonksiyonlu: CVS Dn 91018 Yükseklik Zamanlayıcı Üç Hız Ayarı 30 Derece Eğilebilir Beş Pervaneli Siyah 16 inç Vantilatör Fan
  • 10. Üç kademeli: King Alabora Ayaklı Vantilatör

Vantilatörler, elektrikten aldığı güçle dönme hareketi sağlıyor ve bu hareketle havaya yön veriyor. Bu yön, farklı hızlara göre ortamda bir esinti yaratıyor. Aslında ortamdaki bir hava bloğunun hacmini değiştiriyor ve bunu yaparken hızının artması, ferahlatıcı bir etki sağlıyor. Bu işlem sırasında vantilatörün motor gücü ve sistemsel özellikleri oldukça önem taşıyor. Ayaklı vantilatör kumandalı kategorisindeki ürünler, kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor. Gelin, sizler için seçtiğimiz en iyi ayaklı vantilatör modellerine birlikte göz atalım.

1. İstediğiniz yere kolayca taşınabilen: Kumtel KTF-280 Ayaklı Vantilatör

Sıcak yaz aylarında kurtarıcınız olacak en ucuz ve iyi ayaklı vantilatör çeşitleri

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Eğer vantilatörü evde birçok farklı odada kullanmak istiyorsanız Kumtel KTF-280 Ayaklı Vantilatör, üç kilogram ağırlığıyla tam size göre olabilir! Kolay taşınabilme özelliğinin yanı sıra ürün, oldukça düşük bir ses seviyesiyle çalışıyor ve bu sayede rahatsızlık vermiyor. Cihazın alüminyum malzemeden üretilen başlığı, farklı yönlere göre ayarlanabiliyor. Gövdesinin ise ortamdaki duruma göre üzerinde üç farklı kademede hız ayarı bulunuyor. 90 derece yatay dönebilme özelliğiyle ürün, kullanıcıya kolaylık sağlıyor. Kilitlenebilir ayar mekanizmaları sayesinde zarar görmeden kullanılabiliyor. Aşırı ısınma durumuna karşı koruma özelliği olan cihaz, ayaklı vantilatör en ucuz kategorisinde sizlere sunuluyor.

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2. Ergonomik yapısıyla kolaylık sağlayan: Altus Al 16A Zaman Ayarlı Ayaklı Vantilatör

Sıcak yaz aylarında kurtarıcınız olacak en ucuz ve iyi ayaklı vantilatör çeşitleri

Hem üfleme açısı hem ayakları ayarlanabilen Altus Al 16A Zaman Ayarlı Ayaklı Vantilatör, 50 W gücüyle üç ayrı hız seviyesine sahip. İki saat zaman ayarı bulunan model, bu özelliği sayesinde iki saat boyunca kesintisiz şekilde çalışarak kendiliğinden durabiliyor. Ürün, en iyi ayaklı vantilatör seçenekleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Sahip olduğu şık tasarımla da evin her bölgesine yakışıyor. 135 cm uzunluğa kadar yükselebilen cihazın başlığı, sağa ve sola salınım sağlayarak havayı tüm ortama dağıtıyor. Otomatik özellikleri olduğu kadar manuel başlık ayarlama özellikleri de bulunuyor.

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3. İstediğiniz yükseklikte kullanabilen: Luxell LXF-256W Ayaklı Vantilatör

Sıcak yaz aylarında kurtarıcınız olacak en ucuz ve iyi ayaklı vantilatör çeşitleri

Hem 80 cm olarak hem 130 cm olarak iki ayrı yükseklikte kullanılabilen Luxell LXF-256W Ayaklı Vantilatör, üç farklı hız seçeneğiyle isteğe göre kullanım imkânı sunuyor. Bakır sarımlı 40 cm çapı bulunan ürün, aynı zamanda sağa sola salınım yaparak üfleme gücünü arttırıyor. Uzunluğu ve ağırlığı sayesinde evlerin birçok farklı alanında rahatlıkla kullanılabiliyor. En ucuz ayaklı vantilatör seçenekleri arasında bulunan model, tasarımı sayesinde fazla yer kaplamıyor ve kullanımın sona erdiği dönemlerde rahatlıkla saklanabiliyor. Üstelik ince yapısı ve beyaz rengi ile sade bir görünüm sunuyor.

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4. Birbirinden farklı hız seçenekleri ile: Dijitsu VN06A Ayaklı Vantilatör

Sıcak yaz aylarında kurtarıcınız olacak en ucuz ve iyi ayaklı vantilatör çeşitleri

Her yere sığabilen Dijitsu VN06 A Ayaklı Vantilatör, oldukça kolay kuruluyor ve kullanım sonrası çok kolay şekilde sökülebiliyor. 45 Watt gücüyle güçlü hava üfleyebilen modelin, üç farklı hız ayarı bulunuyor. 538 gram ağırlığı sayesinde birçok farklı yere ve yöne taşınabilen ürünün metal malzemesi, cihazın daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Ucuz ayaklı vantilatör arayışında olanlar için ideal olan model, üç adet pervanesiyle dikkat çekiyor. Hava üflerken döner başlığı ise yer değiştirebiliyor. Aynı zamanda tercihe ve hıza göre farklı açılara geçiş yapabiliyor. Cihazın farklı ayak tasarımı, ürünün daha yüksek bir duruşa geçmesini sağlıyor.

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5. Şık tasarımıyla göz dolduran: Xiaomi Mi Smart Standing Fan Ayaklı Vantilatör

Sıcak yaz aylarında kurtarıcınız olacak en ucuz ve iyi ayaklı vantilatör çeşitleri

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Farklı tasarımı ve modern yapısıyla öne çıkan Xiaomi Mi Smart Standing Fan Ayaklı Vantilatör, dayanıklı malzemeden üretildiği için darbelerden ve uzun süre çalışmaya bağlı ısınmadan korunuyor. Üç kademeli hız ayarının yanı sıra cihazın 15 Watt gücü bulunuyor. Üç kilogram ağırlığa sahip ürün, Google Assistant gibi oluşumlarla uyum sağlayarak alanında oldukça farklı bir kategoride yer alıyor. Tercihe göre iOS ya da Android Mi Home uygulamasına bağlanabiliyor. Ayrıca tasarruflu motoru sayesinde ürün, bütçe dostu bir tutum sergiliyor. Yenilikçi teknolojisi ve kullanım imkânıyla her evde bulunması gereken ürünler arasında yer alıyor.

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6. İstediğiniz yöne dönen başlığıyla: Sinbo SF-3783 Ayaklı Vantilatör

Sıcak yaz aylarında kurtarıcınız olacak en ucuz ve iyi ayaklı vantilatör çeşitleri

Hem hafif ve şık hem döner başlıklı Sinbo SF-6786 Ayaklı Vantilatör, kullanışlı bir ürün olması ile kaliteli malzemeden üretildiği için uzun yıllar zarar görmeden kullanılabiliyor. Ayaklı vantilatör tavsiye yorumlarında sıkça adı geçen model, 544 gram ağırlığı ve 75 Watt gücüyle alandan ve elektrikten tasarruf sağlıyor. Boyutu oldukça ideal ve her yeri ferahlatabilecek açıda çalışıyor. Ayarlanabilen hız seviyesiyle ortamdaki havayı anında değiştiriyor. Arkaya ve öne doğru bulunduğu alana göre döndürülebilen cihaz, hem otomatik hem manuel hamleler yapabiliyor. Dayanıklı yapısı sayesinde darbelerden ve çizilmelerden korunuyor.

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7. Rüzgârı evinize getiren: Raks SF-18 Max Ayaklı Vantilatör

Sıcak yaz aylarında kurtarıcınız olacak en ucuz ve iyi ayaklı vantilatör çeşitleri

Pervanesinde beş adet kanat bulunan Raks SF18 Max Ayaklı Vantilatör, yeni nesil ürünler arasında yerini alıyor. Oval ayak yapısı ve ayarlanabilir ölçüsüyle kolay kullanım imkânı sunan ürün, iki yöne salınım özelliği göstermesinin yanı sıra üç kademeli hız ayarına sahip. Ürünün başlığı, hem aşağı hem yukarı hareketler yapabiliyor. Beş kilogram ağırlığı sayesinde cihazın yeri çok kolay şekilde değiştirilebiliyor. Pervane kapasitesi ve 65 W gücüyle son derece kullanışlı bir model olarak ön plana çıkıyor. Ayaklı vantilatör kurulumu konusunda endişelenmenizi engelleyen ürün, hızlı ve pratik çözümler sunuyor.

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8. Gerçek ferahlıkla buluşturan: Joysidea 16 inç Ayaklı Vantilatör

Sıcak yaz aylarında kurtarıcınız olacak en ucuz ve iyi ayaklı vantilatör çeşitleri

Beş kanatlı pervanesi olan Joysidea 16 inç Ayaklı Vantilatör, 43 cm ızgara uzunluğu ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Aynı zamanda cihazın üç kademe ayarlanabilir hız seçeneği de bulunuyor. 1.7 metre uzunluğundaki kablosu ise birçok alanda kolay kullanım imkanı sağlıyor. Ayaklı vantilatör çeşitleri arasında ideal kullanımıyla ön plana çıkan ürün, yuvarlak tabanı sayesinde devrilmez özelliğe sahip. Yüksekliği istenen ölçülere göre ayarlanabilen ürünün, uzun ömürlü ve bakır yapıda motoru bulunuyor. Üst başlığı ise yanında bulunan anahtar sayesinde istenen açıya ve yöne göre kolayca ayarlanabiliyor.

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9. Çok fonksiyonlu: CVS Dn 91018 Yükseklik Zamanlayıcı Üç Hız Ayarı 30 Derece Eğilebilir Beş Pervaneli Siyah 16 inç Vantilatör Fan

Sıcak yaz aylarında kurtarıcınız olacak en ucuz ve iyi ayaklı vantilatör çeşitleri

Modernize edilmiş tasarımı ve ince yapısı ile birçok yönden avantaj sağlayan CVS Dn 91018 Yükseklik Zamanlayıcı Üç Hız Ayarı 30 Derece Eğilebilir Beş Pervaneli Siyah 16 inç Vantilatör Fan; bir saat zaman ayarına, üç kademe hız seviyesine ve sessiz çalışma özelliğine sahip. Hem gövdesi hem ayak yapısıyla farklı bir görüntü sunan ürün, devrilmez yapısı ve ergonomik tasarımıyla taşımada ve saklama konusunda kolaylık sağlıyor. Cihazın A enerji sınıfına ait motoru, elektrik tasarrufu sağlayarak daha kaliteli kullanım olanağı sunuyor.

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10. Üç kademeli: King Alabora Ayaklı Vantilatör

Sıcak yaz aylarında kurtarıcınız olacak en ucuz ve iyi ayaklı vantilatör çeşitleri

Uzun ömürlü kullanıma uygun King Alabora Ayaklı Vantilatör, üç kademeli hızı ve beş kanatlı pervanesiyle son derece kullanışlı bir ürün olarak ön plana çıkıyor. Ayarlanabilir başlık eğilimi ve iki yöne salınım hareketi ürünün daha etkili bir hava taşıma hareketi gerçekleştirmesini sağlıyor. Bakır motor yapısı sayesinde cihaz, hem güçlü çalışma hem sessiz çalışma özelliklerini aynı anda uyguluyor. Ayrıca ürünün kilitli kafes sistemi bulunuyor ve cihaz, 145 santime kadar yükselebiliyor. Üstelik kolay kurulum imkânı sayesinde her alana rahatça taşınabiliyor. Sanayi tipi ayaklı vantilatör seçenekleri arasında yer alan ürüne şans vermeye ne dersiniz?

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