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Sıcaklık için korkutan uyarı! Rekor gelebilir diyerek o tarihi işaret etti

14.07.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalar etkisini arttırdı. Sağlık Bakanlığı'ndan 'mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı. Birçok kentte sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşatırken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı sıcaklıkları adım adım takip etti. Yeni sıcaklık için tarih veren Kandilli, yeni sıcaklık rekorlarının veya egalelerinin geleceğini belirterek o tarihi işaret etti.

Sıcaklık için korkutan uyarı! Rekor gelebilir diyerek o tarihi işaret etti

İstanbul'da sıcaklık artışını laboratuvarda adım adım takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Sıcaklık şu saatlerde Sancaktepe'de 39.7 dereceye kadar çıkmış durumda. 22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözlüyoruz. Orada da sıcaklık rekorları veya egaleleri, aynı sıcaklık değerlerinin tekrarları görülebilir" dedi.

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İstanbul'da bugün sıcak hava etkili oluyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda uzmanlar sıcaklık artışını adım adım takip etti.

"40 DERECEYİ AŞTIĞINI RAHATLIKLA SÖYLEYEBİLİRİZ"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Şu anda Kandilli Rasathanesi'nin de olduğu yerde ölçülen sıcaklık 35.5 derece hava sıcaklığı. Geçtiğimiz saatler içerisinde sıcaklık pik değerini yapmış vaziyette 37 derecelere kadar çıktı burada sıcaklık. Tabi ki burası sirkülasyonu yüksek, Kuzeye açık olan bir alan İstanbul'da başka noktalarda bu sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Az önce baktığımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ölçümler vardı. O ölçümlerde sıcaklık şu saatlerde Sancaktepe'de 39.7 dereceye kadar çıkmış durumda. Bu İstanbul'da sıcaklığın artık 40 dereceyi aştığını gösteriyor. İstanbul'da en sıcak ilçeler olarak da az önce Sancaktepe'den bahsetmiştik, Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir İstanbul'un en sıcak ilçeleri şu an için. Bu ilçeler denizden uzak kıyıya uzak olan ilçeler. Kıyıya yakın ilçelerde sıcaklık dereceleri nispeten daha düşük. Örneğin sahile indiğinizde bu sıcaklık derecelerini 30 dereceler civarında ölçersiniz. Çünkü denizin soğutucu bir etkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

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22 TEMMUZ'DA REKOR GELEBİLİR

Adil Tek, önümüzdeki hafta sıcaklıkların tekrar yükseleceğini belirterek, "Meydanlarda olan termometreler var, o termometreler biraz aldatıcı. Oradaki sıcaklık ölçümleri ölçüm koşullarına uymuyor. Kapalı kutu içerisindeki ölçülen şeyleri direk verebiliyor. Yada direk güneş ışınlarına maruz kalabiliyor. Sıcaklıkları ölçerken gölgede ölçülmesi gerekiyor direk güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor. İç ilçelerde sıcaklıklar daha yüksek. Dediğimiz gibi bugün en pik değerine ulaştı. Çarşamba gününden bu yana yükselen sıcaklıklar vardı kademeli olarak yükseldi. Bugünde en yüksek değerine geldi. İstanbul için yarından itibaren sıcaklıklarda 5-6 derece düşüşü gözleyeceğiz. Sıcaklıklar yarından itibaren kademeli olarak düşecek.

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Mevsim normallerindeki değerlerine gelecek. Ama önümüzdeki hafta 22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözlüyoruz. Orada da sıcaklık rekorları veya egaleleri, aynı sıcaklık değerlerinin tekrarları görülebilir. Bunun sebebi Kuzey Afrika kökenli sıcak hava dalgasının akışı üzerimize doğru gelmeye başladı Çarşamba'dan beri. Yarından sonra oradaki akışlar biraz daha yön değiştirecek. Kuzey'li akışlara bırakacak yerini. Kuzey'den gelen akışlarda sıcaklık değerlerini düşürmüş olacak. Yakınlarda da kuvvetli yağışlar yok. Bu sıcak hava devam edecek gözüküyor. Tabi ki yaz değerleri civarında. Bu hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da bir sıcak hava dalgası tekrar göreceğiz gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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"YOĞUNLUK YOK BOŞLUK VAR"

Sokakta ise vatandaşlar sıcak nedeniyle zor anlar yaşadı. Bakırköy meydanda bir dükkanda çalışan Şaban Çakmaktaş Bakırköy'ün normalde çok kalabalık bir ilçe olduğunu söyleyerek, "Son günlerde bir yoğunluk yok baya bir boşluk var aslında. Havanın sıcaklığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Dün hava 34-35 dereceyi gördü bugünde 40 derece diyorlar. Normalde yürüyüş yolu çok kalabalık olur aslında iğne atsan yere düşmez aslında ama şu anda aşırı derece bir boşluk var. Muhtemelen insanlarda sıcaklıktan dolayı dışarı çıkmayı tercih etmiyor. Akşama doğru burası biraz daha yoğunlaşıyor aslında gördüğüm kadarıyla. Akşam saat 5-6 gibi biraz daha kalabalıklaşıyor" diye konuştu.

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"FIRSAT BULDUKÇA DENİZ KENARINA GİDİYORUZ"

Murat Bakar ise, "Bu hafta çok sıcak olacak dendiği için çok fazla öğlen dışarıda kalmayacağım. Öğleden önce biraz alışveriş yaptık. Şimdi gidiyoruz eve doğru" şeklinde konuştu. Zeytinburnu sahilde gölgede oturan Ercan Çam, "Malum yaz ayı havalar çok sıcak. Fırsat buldukça deniz kenarlarına sahillere geliyoruz. Hava sıcak gölgedeyiz, dinleniyoruz. Yaz ayı malumunuz. Gayet güzel" dedi.

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İstanbul kandilli sıcaklık

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