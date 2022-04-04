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  4. Sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda evlendiler! "Gelin beyazlar içinde değildi..."

Sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda evlendiler! "Gelin beyazlar içinde değildi..."

04.04.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Harkov kentinde bir çift, Rus bombardımanından korunmak için sığındıkları metro istasyonunda dünya evine girdi. Düğüne Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov da katıldı. Düğüne ilişkin yayınladığı videoyla sosyal medya hesabından açıklama yapan Terehov "Evet düğün metro istasyonunda gerçekleştirildi ve gelin beyazlar içinde değildi. Ancak onun mutluluğunu herkes gördü." dedi.

Rus ordusunun Harkov’a saldırıları devam ederken, bir çift, Rus bombardımanından korunmak için sığındıkları metro istasyonunda dünya evine girdi. Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov ve metro istasyonunda kalan diğer vatandaşların katıldığı düğün çevredeki basın mensupları ve vatandaşlar tarafından kayda alındı.

"İNANMASI ZOR AMA DURUM BU"

Düğünü kayda alan bir vatandaş ise, “İşte metroya böyle giriyoruz ve bugün burada düğün olacak. İnsanlar gördüğünüz bu metro vagonlarında yaşıyorlar. İnanması zor ama durum bu” dedi.

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"EVET DÜĞÜN METRO İSTASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ VE GELİN BEYAZLAR İÇİNDE DEĞİLDİ"

Terehov ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile şehirdeki son duruma ve gerçekleşen düğüne ilişkin açıklama yaparak, “Değerli Harkovlular, savaşın 39’uncu günü şehrimiz ve Ukrayna kahramanlar gibi direniyor ve zafere yaklaşıyoruz. Halk pes etmeyecek ve bombardımanlara rağmen marketler, pazarlar çalışıyor normal hayata dönüyoruz. Harkov şehri yaşıyor ve kazanacak. Evlenen çiftimize barış dolu gökyüzünün altında uzun yıllar birliktelik diliyorum. Çok fazla çocuğunuzun olmasını istiyorum. Çocuk devamlılık demektir ve yaşadığımız manasına gelir. Evet düğün metro istasyonunda gerçekleştirildi ve gelin beyazlar içinde değildi. Ancak onun mutluluğunu herkes gördü. Rus ordusu bu mükemmel kızımıza engel olamadı. Bu halkın ruhunu gösteriyor. Bugünkü düğün sadece ölüme ve yıkımlara direnmenin sembolü değil, normal hayatın bir sembolüydü. Ukrayna dize gelmeyecek” ifadelerini kullandı. (İHA)

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