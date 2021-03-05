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Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

05.03.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Covid-19 pandemisi sonucunda yeni normal adı altında yeni adımlarının atılabilmesi için İçişleri Bakanlığı, 81 ilinin valiliklerine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu bir genelge gönderdi. Yeni genelge ile birlikte birçok vatandaş "Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis'te cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı? cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki bu illerde cumartesi - pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Covid-19 salgınının ikinci dalgası sonucunda ülkemizde vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşanmıştı. Vaka sayılarındaki yeni artışlar sebebiyle Bilim Kurulu tarafından bazı kararlar verildi ve ülkenin dört bir yanında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bazı iş yerlerinin kapatılması gibi hamleler uygulanmaya başladı. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan son kabine toplantısından sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir basın açıklaması düzenledi ve bu kısıtlamaların yeni normalleşme adımları ile bazı illerde kaldırılacağı, bazı illerde ise esnetileceğini müjdeledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKTIĞI İLLER HANGİLERİ?

Cumartesi günü yapılan sokağa çıkma yasağı bütün Türkiye'de kaldırılıp tıpkı pazartesi - salı - çarşamba - perşembe ve cuma günlerinde olduğu gibi sadece cumartesi 21.00 - pazar sabahı 05.00 arası olarak değiştirildi.

Pazar günü yapılan sokağa çıkma yasağı ise düşük ve orta riskli illerde kaldırdı, cumartesi günkü gibi sadece gece uygulanmaya başladı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise yeni bir açıklamaya kadar aynı şekilde devam edecek.

kafe

KAFELER VE RESTAURANTLAR AÇILDI MI?

Yeni normal için 81 ile gönderilen genelge kapsamında düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli şehirlerde bütün kafeler, lokantalar, kafeteryalar, pastaneler ve tatlıcılar kapasitelerinin %50'si oranında müşteri kabul edebilecek şekilde açıldı.
Açık alanlar ve kapalı alanlarda ayrı ayrı olmak üzere %50 kapasite oranının uygulanmasına karar verildi ve bu işletmelerin 07.00 - 19.00 arasında hizmet verebilecekleri açıklandı.
19.00 - 21.00 arasında ise gel - al ve paket servis devam edecekken 21.00 - 00.00 arasında ise sadece paket servis hizmeti yapılacak.

siirt

SİİRT'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Siirt, koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasında gösterildi ve mavi renk ile işaretlendi. Bu durum Siirt'te hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmadığını gösteriyor. Cumartesi ve pazar günleri sadece 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

sinop

SİNOP'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sinop, maalesef çok yüksek riskli iller arasında. Bu yüzden Sinop'ta cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

sivas

SİVAS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sivas, yeni koronavirüs risk haritasında sarı renkle gösteriliyor yani orta riskli illerden birisi. Bu da Sivas'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmadığını gösteriyor. Cumartesi ve pazar günleri sadece 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

şanlıurfa

ŞANLIURFA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Şanlıurfa koronavirüs risk haritasında mavi renkle gösteriliyor ve düşük riskli illerimiz arasında. Şanlıurfa'nın bu riski de hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmadığını gösteriyor. Cumartesi ve pazar günleri sadece 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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