Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Covid-19 salgınının ikinci dalgası sonucunda ülkemizde vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşanmıştı. Vaka sayılarındaki yeni artışlar sebebiyle Bilim Kurulu tarafından bazı kararlar verildi ve ülkenin dört bir yanında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bazı iş yerlerinin kapatılması gibi hamleler uygulanmaya başladı. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan son kabine toplantısından sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir basın açıklaması düzenledi ve bu kısıtlamaların yeni normalleşme adımları ile bazı illerde kaldırılacağı, bazı illerde ise esnetileceğini müjdeledi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKTIĞI İLLER HANGİLERİ?

Cumartesi günü yapılan sokağa çıkma yasağı bütün Türkiye'de kaldırılıp tıpkı pazartesi - salı - çarşamba - perşembe ve cuma günlerinde olduğu gibi sadece cumartesi 21.00 - pazar sabahı 05.00 arası olarak değiştirildi.

Pazar günü yapılan sokağa çıkma yasağı ise düşük ve orta riskli illerde kaldırdı, cumartesi günkü gibi sadece gece uygulanmaya başladı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise yeni bir açıklamaya kadar aynı şekilde devam edecek.