Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Covid-19 salgınının ikinci dalgası sonucunda ülkemizde vaka sayılarında gözle görülür bir artış yaşanmıştı. Vaka sayılarındaki yeni artışlar sebebiyle Bilim Kurulu tarafından bazı kararlar verildi ve ülkenin dört bir yanında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bazı iş yerlerinin kapatılması gibi hamleler uygulanmaya başladı. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan son kabine toplantısından sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir basın açıklaması düzenledi ve bu kısıtlamaların yeni normalleşme adımları ile bazı illerde kaldırılacağı, bazı illerde ise esnetileceğini müjdeledi.
Cumartesi günü yapılan sokağa çıkma yasağı bütün Türkiye'de kaldırılıp tıpkı pazartesi - salı - çarşamba - perşembe ve cuma günlerinde olduğu gibi sadece cumartesi 21.00 - pazar sabahı 05.00 arası olarak değiştirildi.
Pazar günü yapılan sokağa çıkma yasağı ise düşük ve orta riskli illerde kaldırdı, cumartesi günkü gibi sadece gece uygulanmaya başladı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise yeni bir açıklamaya kadar aynı şekilde devam edecek.
Yeni normal için 81 ile gönderilen genelge kapsamında düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli şehirlerde bütün kafeler, lokantalar, kafeteryalar, pastaneler ve tatlıcılar kapasitelerinin %50'si oranında müşteri kabul edebilecek şekilde açıldı.
Açık alanlar ve kapalı alanlarda ayrı ayrı olmak üzere %50 kapasite oranının uygulanmasına karar verildi ve bu işletmelerin 07.00 - 19.00 arasında hizmet verebilecekleri açıklandı.
19.00 - 21.00 arasında ise gel - al ve paket servis devam edecekken 21.00 - 00.00 arasında ise sadece paket servis hizmeti yapılacak.
Siirt, koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasında gösterildi ve mavi renk ile işaretlendi. Bu durum Siirt'te hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmadığını gösteriyor. Cumartesi ve pazar günleri sadece 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Sinop, maalesef çok yüksek riskli iller arasında. Bu yüzden Sinop'ta cumartesi günü sabah 05.00 ile 21.00 arası sokağa çıkmak serbestken cumartesi akşamı 21.00'dan pazartesi sabahı 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Sivas, yeni koronavirüs risk haritasında sarı renkle gösteriliyor yani orta riskli illerden birisi. Bu da Sivas'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmadığını gösteriyor. Cumartesi ve pazar günleri sadece 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Şanlıurfa koronavirüs risk haritasında mavi renkle gösteriliyor ve düşük riskli illerimiz arasında. Şanlıurfa'nın bu riski de hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmadığını gösteriyor. Cumartesi ve pazar günleri sadece 21.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.