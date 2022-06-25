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Sık sık kısa süreli seyahat edenler için hem şık hem kullanışlı kabin boy valiz önerileri

24.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Az eşya ile seyahat ederken kabin boy valizler, yolculuktaki en büyük destekçilerinizden biri olur. Her hava yolu şirketinin kabine kabul ettiği valiz büyüklüğü değişse de hepsine uygun standartlarda ihtiyacınızı karşılayan ve şıklığınızı tamamlayan kabin boy valizler bulmanız mümkün. Hem şık hem de fonksiyonelliğinden ödün vermeyen ve seyahatlerinizin bir numaralı kurtarıcısı olan boy valizlere göz atmaya ne dersiniz?

Sık sık kısa süreli seyahat edenler için hem şık hem kullanışlı kabin boy valiz önerileri

Az eşya ile seyahat etmek isteyenlerin gözdesi olan kabin boy valizlerde dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan bazıları, iç hacim kapasitesi ve işlevsel aparatların mevcudiyeti. Tırnak makası, cımbız gibi minik aletlerin yerleştirileceği küçük gözlerden nemli eşyalarınızı diğer eşyalarınıza zarar vermeden koyabilmeniz için gereken ceplere kadar her detay seyahatinizi kolaylaştırır. Ayrıca dizüstü bilgisayarınızı güvenle yerleştirebileceğiniz bir bölme, seyahat kalitenizi arttırır. Valizin taşıma kolunun sizinle uyumlu ve ergonomik olması, konfor sunar. Valizin alt kısmında bulunan tekerleklerin sayısı ve konumu, taşıma kolaylığı sağlar. Seyahatlerinizin kalitesini yükseltecek birbirinden şık ve fonksiyonel kabin boy valizleri sizler için hazırladık. İşte detaylar!

1. Spor görünüm sevenlere: Victorinox 30300003 Werks Traveler 20 Kabin Boy Tekerlekli Valiz

Sık sık kısa süreli seyahat edenler için hem şık hem kullanışlı kabin boy valiz önerileri

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Victorinox Werks Traveler Kabin Boy Tekerlekli Valiz, ergonomik tasarımı ile dikkat çeker. Yumuşak ve konforlu biçimde üretilen ürünün sapı, tutuş şeklinize göre dönebilir. Çıkarılabilir çanta sistemi, valizin başka çantaya kolayca sabitlenmesini sağlar. Ürünün; ana saklama alanı, küçük eşyalarınızı koymak için fermuarlı bir cebi ve katladığınız eşyalarınızı yerinde tutmak için sıkıştırma kayışları bulunur. Ayrıca çıkarılabilir takım elbise askısıyla asılı giysilerinizde meydana gelebilecek kırışıklıkları en aza indirebilirsiniz. Dört adet kadar askıyı sabitlemek için askı klipsi bulunan valizin genişliği 36 cm, yüksekliği 51 cm ve derinliği 24 cm.

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2. Klasikten vazgeçmeyenlere: Samsonite Base Boost 4 Tekerlekli 55 cm Kabin Boy Kumaş Valiz 11658

Sık sık kısa süreli seyahat edenler için hem şık hem kullanışlı kabin boy valiz önerileri

%100 polyester kumaştan üretilen Samsonite Base Boost 4 Tekerlekli 55 cm Kabin Boy Kumaş Valiz, seyahat severlerin göz bebeği olmaya aday! Toplam ağırlığı iki kilogram olan valizin; yüksekliği 55 cm, genişliği 40 cm, derinliği 20 cm ve iç hacmi 39 litre. Base Boost koleksiyonu; kalite, koruma ve hafiflik gibi temel değerlerle karakterize edildiğinden ürün, uzun ömürlü kullanım vadeder. Pek çok renge sahip olan valiz, size şık ve modern görünüm sunar. Sıkça seyahat edenlere şıklık ve ergonomiyi birlikte sunan ürün, kalitesine göre uygun fiyatıyla oldukça tercih edilen ürünler arasında yer alır.

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3. Sıra dışı ve modern bir görünüm: Deepblue AV1021RK Gri ABS Küçük Boy Valiz

Sık sık kısa süreli seyahat edenler için hem şık hem kullanışlı kabin boy valiz önerileri

%100 ABS ham maddeden üretilen Deepblue AV1021RK Gri ABS Küçük Boy Valiz, tamamen yerli üretim olan ürünlerden biri. Tutma sapını boyunuza göre kolaylıkla ayarlayabildiğiniz ürün; dayanıklı, kauçuk-pvc alaşımlı dört tekerlek sisteminden oluşur. 360 derece dönebilme yeteneğine sahip tekerlekler, taşıma kolaylığı sağlar. Valizin üzerinde üç aşamalı şifreli bir kilit sistemi bulunduğu için özel eşyalarınızı güvenle saklayabilirsiniz. Ürünün iç kısmı daha verimli kullanım için birbirinden bağımsız iki bölme hâlinde tasarlanır. İçerisinde bulunan lastikler, eşyalarınızı dağılmadan taşıma olanağı tanır. Valizin boş ağırlığı 2,85 kg olup yüksekliği 55 cm, genişliği 32,5 cm ve derinliği 22 cm.

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4. Kırmızı sevenlere: İT LUGGAGE 02148 Kırmızı Kabin Boy Kumaş Valiz IT2148-S

Sık sık kısa süreli seyahat edenler için hem şık hem kullanışlı kabin boy valiz önerileri

Boyu 48 cm, eni 35 cm ve genişliği 20 cm olan İT LUGGAGE 02148 Kırmızı Kabin Boy Kumaş Valiz, yumuşak valiz kategorisine girer. Kademeli tutma sapı sayesinde zorlanmadan taşıyabileceğiniz ürünün dört adet tekerleğinin 360 derece dönebilme özelliği bulunur. Valizin ön kısmındaki kolay ulaşılabilen fermuarlı cep sayesinde küçük eşyalarınıza ihtiyaç duyduğunuz anda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ürünün boş ağırlığı 2,4 kg olduğu için hava yolu şirketlerinin taşıma sınırlarına takılmadan dilediğiniz eşyanızı yanınıza alabilirsiniz. Ergonomik tutuşa sahip fermuarlar ile valizinizi kolayca açıp kapatabilirsiniz.

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5. Şık ve kaliteli: Eastpak Tranverz S Tekerlekli Bavul EK61L26W

Sık sık kısa süreli seyahat edenler için hem şık hem kullanışlı kabin boy valiz önerileri

Eastpak Tranverz S Tekerlekli Bavul'un iç hacmi 42 litre, yüksekliği 51 cm, eni 32,5 cm ve derinliği 24 cm olarak üretilir. %100 polyester materyalden tasarlanan ürün, vegan olup üretiminde hiçbir hayvansal ürün kullanılmaz. Geniş ve çift katlı bölmeleriyle fermuarlı ön cebi bulunan model, kolay taşıma için teleskopik sap ve yumuşak tekerlek sistemine sahip. Valizin kod ile açılıp kapanan kilit sistemi, eşyalarınızı güvenle muhafaza etmenizi sağlar. Valiz içerisine maksimum eşya yerleştirmeye imkân tanıyan özel kayışlarla giysilerinizi kırıştırmadan kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. Yan ve üstteki yastıklı tutamaklar ekstra kavrama sağladığı için ürün, kullanıcıların beğenisini kazanır.

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6. Dama Stile DD, BBB11, Kabin Boy Çekçekli Bavul

Sık sık kısa süreli seyahat edenler için hem şık hem kullanışlı kabin boy valiz önerileri

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Eni 40,5 cm, boyu 33 cm ve derinliği 17,5 cm olan Dama Stile Kabin Boy Çekçekli Bavul, su geçirmez impertex materyalden üretilir. İç materyali astardan oluşan valizin 55 cm ölçüsünde sapı bulunur. Kolay taşıma için bir adet yan tutamacı olan ürünün; iki fermuarlı ve bir ana bölmesinin yanında küçük eşyalar için ön tarafta bir yan bölmesi bulunur. Ön kısmındaki iki adet denge ayağı, taşıma sırasında konforlu kullanım sunar. Bunlara ek olarak valizin 31 cm genişliğinde laptop bölmesi mevcut. İç kısmında yer alan cırt sistemi, eşyalarınızı düzgün şekilde yerleştirmenize imkân tanır.

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7. ÇÇS Lacivert Unisex Kabin Boy Valiz 5716829683828

Sık sık kısa süreli seyahat edenler için hem şık hem kullanışlı kabin boy valiz önerileri

Yüksekliği 55 cm, eni 34 cm ve derinliği 20 cm olan ÇÇS Lacivert Unisex Kabin Boy Valiz, yumuşak valizler kategorisine girer. Birinci kalite kumaşı sayesinde ürün, suya ve yırtılmalara karşı dayanıklılık gösterir. Valizin sürgülü taşıma kolunun ayarlanabilir boyu, kullanım kolaylığı sağlar. Rahat ve geniş iç hacmi, hava yollarının belirlediği sınırlar dahilinde dilediğiniz eşyayı yanınıza almanıza olanak tanır. Ergonomik fermuarları ve kilit sistemi, eşyalarınızın güvende olmasına yardım eder. Mevcut sekiz tekerleğine ek olarak ön kısımda bulunan dokuzuncu tekerlek, valizin dengede durmasını kolaylaştırır.

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