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  4. Şikayetler artınca gerçek ortaya çıktı! 'Sahte doktor' karı-koca yakalandı

Şikayetler artınca gerçek ortaya çıktı! 'Sahte doktor' karı-koca yakalandı

19.10.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Gemlik ilçesini mesken tutan karı koca dolandırıcı, yüzlerce güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Şikayetler artınca gerçek ortaya çıktı! 'Sahte doktor' karı-koca yakalandı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda bir şahsın kendisini doktor olarak tanıtıp ardından ise dolandırdığı öğrenildi.

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ŞİKAYETLER ARTINCA ARAŞTIRMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Ekiplere yapılan şikayetlerin artması sonrası derinleştirilen araştırmada şahsın farklı illerde çok sayıda dolandırıcılık kaydı bulunan E.G.Y. olduğu anlaşıldı.

'YABANCI UYRUKLU' YALANI

Çevrede kendisini yabancı uyruklu doktor olarak tanıtan şahsın Türk vatandaşı olduğu, gerçek kimliğini çevreden saklamak için kendisinin yabancı uyruklu yalanını kullandığı öğrenildi.

Ayrıca şahsın eşi olduğu öğrenilen C.Y.’nin de yine dolandırıcılık suçlarından aranması olduğu belirlendi.

YAKAYI ELE VERDİLER

Emniyetin ısrarcı takibi KGYS kayıtların incelenmesi sonucunda ilçede herhangi bir dolandırıcılık olayı gerçekleştiremeyen karı-koca yakayı ele verdi.

G.Ghafouri sahte kimlik ile kendisini fizik doktoru olarak tanıtan zanlı ve eşinin ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürdürülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bursa
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