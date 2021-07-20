Silivri’de yürüyüş yapan kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Olay, saat 21.30 sıralarında Silivri Yeni Mahalle’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaya yolu üzerinde yürüyüş yapan genç kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

SALDIRIYI ŞANS ESERİ HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Saldırıyı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan kadın yerde yardım beklerken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırdı.

Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinde projektörlerle silah ve boş kovan aradı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)



