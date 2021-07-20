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  4. Silivri’de yürüyüş yapan kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Silivri’de yürüyüş yapan kadın kurşun yağmuruna tutuldu

20.07.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri’de yaya yolu üzerinde yürüyüş yapan kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Silivri Yeni Mahalle’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaya yolu üzerinde yürüyüş yapan genç kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

SALDIRIYI ŞANS ESERİ HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Saldırıyı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan kadın yerde yardım beklerken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptığı ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinde projektörlerle silah ve boş kovan aradı. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Silivri silahlı saldırı
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