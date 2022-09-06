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Sınıf fark etmeksizin her öğrencinin ihtiyacı olacağı okul malzemeleri listesi

05.09.2022 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul söz konusu olduğunda her öğrencinin ihtiyaç duyacağı, kalitesiyle öne çıkan birbirinden başarılı ve kullanışlı okul malzemesi bulunuyor. Hem okula gidip gelirken önemli eşyaları taşımayı kolaylaştıran hem verimli bir şekilde ders çalışılmasına yardımcı olan okul ekipmanları, okul sürecini daha keyifli hâle dönüştürüyor. Gelin, her öğrencinin mutlaka ihtiyaç duyacağı en kaliteli okul malzemeleri listesine birlikte göz atalım.

Sınıf fark etmeksizin her öğrencinin ihtiyacı olacağı okul malzemeleri listesi

Okul malzemeleri, öğrencilerin evde ve okulda en iyi şekilde ders çalışmalarını kolaylaştırmalarının yanı sıra birçok işin pratik şekilde halledilmesini de sağlıyor. Geniş kapasiteli okul çantaları ve kalemlikler, eşyaların birbirine karışmadan taşınmasını sağlıyor. Not tutucu dosyalar notları başarıyla muhafaza ederken fosforlu kalemler notlardaki önemli kısımların gözden kaçmasına engel oluyor. Hazırsanız her öğrencinin ihtiyaç duyacağı bu ürünleri keşfedelim!

1. Çalışmalarınızı verimli hâle getirin: Edding 344 Fosforlu Kalem Seti

Sınıf fark etmeksizin her öğrencinin ihtiyacı olacağı okul malzemeleri listesi

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Kitap ve defterlerde yer alan önemli satırların daha belirgin hâle getirilmesini sağlayan Edding 344 Fosforlu Kalem Seti, en iyi fosforlu kalem setleri arasında öne çıkıyor. Sarı, turuncu, mavi, pembe ve yeşil olmak üzere beş farklı renge sahip kalem içeren set; ekonomik açıdan büyük avantaj yaratan fiyatıyla bütçesi kısıtlı olanlara yardımcı oluyor. Su bazlı neon mürekkep kullanan ürün, aselsat içermiyor. Dayanıklı yapısı sayesinde güvenle kullanılabilen kalemler, hızlıca kuruduğu için defter ve kitapları lekelemiyor. Kalemler defter ve kitapların yanı sıra gazete, dergi ve broşürler üzerinde de kullanılabiliyor.

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2. Geniş kalemlik arayanlara: Kaukko Özel Bölmeli Kalem Çantası

Sınıf fark etmeksizin her öğrencinin ihtiyacı olacağı okul malzemeleri listesi

Kalem, silgi, kalemtıraş, pergel, makas ve uç kutusu gibi okulda en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin tek bir alanda düzenli olarak tutulmasını sağlayan Kaukko Özel Bölmeli Kalem Çantası; sade tasarımıyla da kullanıcılarından tam not alıyor. Geniş bir ana bölme, özel iç yuvalar ve kalem koyma yerleri içeren model; eşyaların birbirine karışmasını engelliyor. Özel teknolojiyle üretilmiş dolgulu bir kumaş kullanan ürün, su geçirmediği için eşyaların zarar görmeden muhafaza edilmesine yardımcı oluyor. Uzun fermuar başlıkları sayesinde kolaylıkla açılıp kapatılabiliyor.

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3. Her öğrencinin ihtiyacı: Rotring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, Uç ve Silgi Seti

Sınıf fark etmeksizin her öğrencinin ihtiyacı olacağı okul malzemeleri listesi

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Uçlu kalem kullanarak not tutmayı seven her öğrencinin mutlaka göz atması gereken Rotring Tikky Mekanik Kurşun Kalem, Uç ve Silgi Seti; kaliteli yapısı ve avantajlı fiyatıyla dikkat çekiyor. Dayanıklı bir mekanizma sunan uçlu kalem, kırılmalara karşı dirençli bir yapı sergiliyor. Sade ve şık tasarımıyla görenlerin beğenisini kazanıyor. Kalem, üçgen plastik gövdesiyle dengeli bir tutuş sağlarken yumuşak kauçuk malzemeden üretilmiş kaplamasıyla da konfor sunuyor. Set içerisinde Rotring markasının kalitesini taşıyan ve iyi silen bir silginin yanı sıra 12'li uç kutusu da bulunuyor.

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4. Kullanışlı ve uygun fiyatlı: ÇINAR DEFTER A4 60 Yaprak Spiralli Plastik Kapaklı Okul Defteri

Sınıf fark etmeksizin her öğrencinin ihtiyacı olacağı okul malzemeleri listesi

Okul alışverişi listesinde olmazsa olmazlar arasında yer alan ürünlerden biri de defter. "En iyi okul defteri hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan ÇINAR DEFTER A4 60 Yaprak Spiralli Plastik Kapaklı Okul Defteri, uygun fiyatıyla birçok kullanıcının ilgisini cezbediyor. Siyah, kırmızı, mor, yeşil, mavi renk kapaklara sahip set, dört adet kareli ve dört adet çizgili defter olmak üzere sekiz defterden oluşuyor. Plastik helezon spirali sayesinde ürün, katlanıp not tutulmasını kolaylaştırıyor. Kâğıt üzerindeki çizgiler, not tutarken gözleri yormuyor. Ayrıca dayanıklı defter kapakları, sayfaların zarar görmesine izin vermiyor.

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5. Notlarınızı asla kaybetmeyin: Leitz Solid Kalın Lastikli Dosya

Sınıf fark etmeksizin her öğrencinin ihtiyacı olacağı okul malzemeleri listesi

Okul için gerekli ve önemli olan birçok notun en iyi şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. En iyi not dosyası çeşitleri arasında yer alan Leitz Solid Kalın Lastikli Dosya, kullanıcılarına okul yaşantılarını kolaylaştıracak pratik özellikler vadediyor. Düz siyah rengiyle sadelikten hoşlananların kalbini kazanan model, üç katlı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor. 250 sayfaya kadar kâğıt tutabilen dosya, standart telli veya poşet dosyalarla da uyumlu olarak kullanılabiliyor. Orta kısımda bulunan lastikli yapı, dosyanın aniden açılmasına engel oluyor. Böylece hem notlar güvende kalıyor hem ihtiyaç duyulduğunda ürün pratik bir şekilde açılabiliyor.

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6. Öğrenci dostu özellikler: Mojos Unisex Sırt Çantası

Sınıf fark etmeksizin her öğrencinin ihtiyacı olacağı okul malzemeleri listesi

Sırt çantaları, okula gidip gelirken ihtiyaç duyulan her eşyanın taşınmasına yardımcı oluyor. En iyi okul çantası modelleri arasında zirvede yer alan Mojos Unisex Sırt Çantası, sağlam yapısı sayesinde uzun yıllar kullanılabiliyor. Modern ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan model, sağlığa zararlı kanserojen materyaller içermiyor. Kalın ve geniş askıları sayesinde omuzlara tam oturarak ergonomik destek sağlıyor. Suluk koymak için yuva bulunduran model, su geçirmez kumaş yapısıyla da kullanıcılarının takdirini kazanıyor. Böylece yağmurlu günlerde bile gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor.

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7. Dayanıklı ve güvenli: Stanley Klasik Neverleak Termos Bardak

Sınıf fark etmeksizin her öğrencinin ihtiyacı olacağı okul malzemeleri listesi

Okula giderken sıcak veya soğuk içeceğini yanında taşımak isteyenler için harika bir ürün seçeneği olan Stanley Klasik Neverleak Termos Bardak, kalitesiyle uzun ömürlü kullanım sunuyor. Buz mavisi rengiyle başarılı bir tasarım ortaya koyan model, 0.47 litre kapasiteye sahip. Sıcak içecekleri yedi, soğuk içecekleri ise on saate kadar mevcut ısısında muhafaza ediyor. Ürünün en önemli özelliği, sızdırmaz kapağı ve kilit mekanizması sayesinde kesinlikle akıntı yaşatmaması. Böylece termos bardak güvenle okul çantalarına yerleştirilebiliyor. Çıkarılabilir kapak sistemi sayesinde içi kolayca temizlenip hijyenik bir şekilde kullanılabiliyor.

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