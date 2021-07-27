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Sinovac: İki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyelerinin önemli ölçüde düştüğü gözlendi

27.07.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de yapılan bir laboratuvar çalışması, Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının oluşturduğu antikorların, çoğu kişide ikinci dozdan altı ay sonra önemli ölçüde düştüğünü gösterdi.

Sinovac: İki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyelerinin önemli ölçüde düştüğü gözlendi

Çin'de yapılan bir laboratuvar çalışması, Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının oluşturduğu antikorların, çoğu kişide ikinci dozdan altı ay sonra önemli ölçüde düştüğünü gösterdi.

Çin merkezli Sinovac şirketinin Covid-19 aşısı, Türkiye'de aşılama programında kullanılan ilk aşı olmuştu.

18-59 yaş arası sağlıklı yetişkinlerden alınan kan örneklerinin incelendiği araştırma Pazar günü yayımlandı.

İki ya da dört hafta arayla iki doz aşı uygulanan katılımcılardan sadece sırasıyla yüzde 16,9'u ve yüzde 35,2'si, ikinci dozdan 6 ay geçtikten sonra hastalığı önleyecek düzeyde antikora sahip olduğu görüldü.

Bu veriler, her birinde en az 50 kişinin olduğu iki grup katılımcıdan alınan örneklere dayanıyor. Toplam 540 kişiye de ya üçüncü doz aşı ya da boş aşı (plasebo) verildi.

Araştırmacılar, antikorlarda düşüşün aşının etkinliğini nasıl etkileyeceğinin net olmadığını söylüyorlar. Bunun nedeni olarak da, Covid-19'un neden olduğu hastalığı engellemesi için gereken antikor seviyesini bilim insanlarının kesin olarak henüz bilmemesini gösteriyorlar.

Çalışmada, "Kısa ve orta vadede, daha fazla kişiye CoronaVac aşısının iki dozunun da uygulanması öncelik olmalı" denildi.

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Delta varyantına karşı Sinovac'ın ürettiği CoronaVac aşısının koruyuculuğuna dair endişeler nedeniyle bazı ülkeler vatandaşlarına 3. doz aşı uygulamaya başladı.

Bu ülkelerden biri olan Türkiye'de 50 yaş üzeri kişiler ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz aşı uygulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "3. doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlamasının ya da önceliğinin" olmadığını açıklamıştı.

Endonezya ve Tayland, daha bulaşıcı Delta varyantına karşı koruyuculuğuna dair endişeler nedeniyle 2 doz Sinovac aşısı olmuş kişilere sırasıyla Moderna ve Pfizer/BioNTech aşı olma hakkı getirdi.

Reuters, Haziran sonu itibarıyla Sinovac'ın 1 milyar dozdan fazla aşı tedarik ettiğini kaydetti.

Çalışmada ayrıca, ikinci dozdan 6 ay sonra üçüncü doz Sinovac aşısı yapıldığında, ikinci dozdan 4 hafta sonraki duruma kıyasla bazı katılımcılarda 28 gün sonra 3-5 kat fazla antikor geliştiği gözlemlendi.

Araştırmacılar çalışmanın daha bulaşıcı varyantlara karşı antikorların etkinliğini ölçmediğine ve üçüncü dozdan sonra antikorların ne kadar süreyle devam ettiğini belirlemek için daha fazla çalışma gerektiğine dikkat çekti.

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