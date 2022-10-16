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Sinsice ilerleyerek tüm yaşamı etkiliyor! Kolesterolü düşürmek için birebir yiyecek

16.10.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolesterolün etkileri önemsiz görülse de tedavi edilmeyen yüksek kolesterol kalp krizi, felç gibi ciddi sonuçlara yol açıyor. Yüksek kolesterole neden olan temel etkenler arasında sağlıksız beslenme yer alıyor. Uzmanlar sık yemediğimiz bazı yiyeceklerin kolesterolü düşüreceğini belirtiyor.

Sinsice ilerleyerek tüm yaşamı etkiliyor! Kolesterolü düşürmek için birebir yiyecek

Kolesterol, D vitamini üretimine yardımcı olmak gibi vücutta önemli bir role sahiptir. Ancak "kötü" kolesterolün seviyeleri çok yüksek olduğunda, felç ve kalp krizi gibi durumlara neden olabilir. Yüksek düzeyde "kötü" düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol , kan damarlarınızın duvarlarında yağ birikintileri oluşmasına neden olabilir. Bu, kalp krizi durumunda kalbe ve felç durumunda beyninize giden kan akışını azaltabilir. Doktor Jamie Brosch kolesterolü düşürecek besinleri açıkladı.

YULAF LAPASI KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

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Doctor Brosch'un önerdiği besinlerden biri yulaf lapasında bulunabilen "beta-glukan" idi. Beta-glukanlar, vücudun ihtiyaç duyduğu HDL kolesterol düzeylerini düşürmeden LDL kolesterol düzeylerini düşürdüğü bulunan lif türleridir. Ayrı bir sohbette, Michaela Nuttall adlı bir kardiyovasküler hemşire, HDL kolesterolün kötü kolesterolü kanınızdan "kaldırmaya" yardımcı olduğunu açıkladı

GÜNLÜK 30 GRAM YETERLİ

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Doktor Brosch, "Beta-glukan adı verilen bir lif türü açısından zengin olan yulafı beslenme düzeninize dahil edin. Günde 30 gramlık bir kase yulaf lapası yemek, kolesterolü düşürmeye yardımcı olacak yeterli beta-glukanı sağlayacaktır

YAĞLI BALIKLAR KOLESTEROLÜ DÜŞÜRMEK İÇİN ETKİLİ

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Uzman ayrıca vücudunuzdaki "iyi" yağ miktarını artırarak kolesterolünüzü düşürmeye yardımcı olabilecek birkaç yiyecek belirledi. "Kolesterolü düşürmek için yenebilecek en iyi yiyecek türleri arasında doymamış yağlar ve omega 3 yağları içeren yiyecekler (yağlı balıklar gibi) bulunur.

DİYETİNİZE KURUYEMİŞLERİ EKLEYİN

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Kuruyemişler iyi bir doymamış yağ kaynağıdır - tuzlu fındıklardan kaçınarak diyetinize günde küçük bir avuç ekleyin." Araştırmalar, doymamış yağların karaciğer tarafından işlendiğini ve LDL kolesterol yerine "keton cisimciklerine" dönüştüğünü göstermiştir.

DOYMUŞ YAĞLAR KOLESTEROLÜ YÜKSELTİYOR

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Doymuş yağlar ise LDL kolesterol seviyelerini yükseltebilir. Karaciğer hücrelerimiz, organdan geçen LDL kolesterolü tespit eden "reseptörlere" sahiptir. Karaciğer kandan geçen LDL kolesterolü alır ve parçalar. Ancak kolesterol derneği Heart UK'ye göre "araştırma, çok fazla doymuş yağ yemenin reseptörlerin çok iyi çalışmasını engellediğini ve kolesterolün kanda biriktiğini gösteriyor".

YETERLİ MİKTARDA D VİTAMİNİ ALDIĞINIZDAN EMİN OLUN

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Doktor Brosch ayrıca D vitamini aldığınızdan emin olmanın da kolesterolü düşürmek için yardımcı olabileceğini açıkladı. "Yeterli D vitamini almak da önemlidir. Çoğu insan, özellikle kış aylarında yetersizdir." Dedi. 3.000'den fazla katılımcıyı içeren 41 klinik yolun meta-analizi, altı haftadan üç yıla kadar D vitamini takviyesi yapan kişilerin "toplam kolesterolü" düşürdüğünü buldu. Özellikle LDL kolesterol seviyelerinin düştüğünü, HDL kolesterolün düşmediğini buldu.

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