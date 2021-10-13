Sinyaller dünyanın en güçlü radyo anteni ile yakalandı! "Evrende yalnız olmayabiliriz"

Avustralyalı bilim insanları, Güneş sistemimizin ötesindeki gezegenler anlamına gelen dış gezegenleri bulmak için ilk kez radyo anteni kullandı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ANTENİ KULLANILDI

Dünyanın en güçlü anteni olan Hollanda'daki (LOFAR) Düşük Frekans Dizisi'ni kullanan ekip, 19 uzak kırmızı cüce yıldızdan gelen radyo sinyallerini keşfetti. Bunlardan dördünün gezegenlerin yörüngelerinde olduğunu gösteren sinyaller yaydığı anlaşıldı.

Queensland Üniversitesi'nden astrofizikçi Dr. Benjamin Pope, bulgunun yaşanabilir olabilecek ötegezegenleri incelemek için "yeni fırsatlar" açtığını ifade etti.

Ekip ise polarize güneş gözlüğü üretimindeki teknolojiyi kullanarak kırmızı cücelere odaklanmak için kara delikler ve nötron yıldızları gibi diğer nesneleri nasıl eleyeceklerini buldu.

Nature Astronomy'de yayınlanan araştırmanın baş yazarı Joseph Callingham, ekibin sinyallerin yıldızlar ve görünmeyen yörüngedeki gezegenler arasındaki manyetik bir bağlantıdan geldiğinden emin olduğunu söyledi.

Pope ise daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu, LOFAR'ın gücü ve polarize gözlükleri giymek gibi teknikler sayesinde artık gökyüzünde yeni bir penceremizin var olduğunu ve bunun, gelecek için bir olasılıklar alanı açtığını kaydetti.

"BU DERİN BİR KEŞİF OLUR"

Pope, "Yani, yaşam için potansiyel taşıyan gezegenler arıyoruz. Bu sadece taşınmamız için bir B gezegenini bulmakla ilgili değil. Evrenin başka bir yerinde yaşam olup olmadığını bulmakla ilgili. Bu derin bir keşif olur” ifadelerini kullandı.

Ötegezegenleri araştıran Pope, kırmızı cücelerin yörüngesinde dönen birçok gezegenin radyasyonla aşınmış olabileceğini söyledi. Ancak ona göre bu gezegenlerin bazıları Goldilocks bölgesinde (Yaşanabilir bölge) olabilir.

EVRENDE YALNIZ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNMÜYORUM"

Pope, evrende yalnız olduğumuzu düşünmüyor, ancak dünya dışı zeka arayışı ile herhangi bir biyolojik imzanın kanıtı arayışı arasında ayrım yapmaya dikkat ediyor.

Pope, "Dışarıda hayat olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili gerçekçi bir ihtimal olduğunu düşünmeseydim bu işi yapıyor olmazdım” dedi ve buna öyle ya da böyle bir cevap bulacağımızı düşündüğünü sözlerine ekledi.

