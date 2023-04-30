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Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 45 yaralı

30.04.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkinde askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Kazada 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı.

Şırnak'ta askeri personeli taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 45 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkinde meydana geldi. Askeri personeli taşıyan ve ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, şarampole devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu.

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2 ŞEHİT, 44 YARALI

Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu belirlendi. Yaralı 44 asker ve sürücü ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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Otobüs, vinçle bölgeden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(DHA)

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