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  4. Şişli'de kamyon, balkonu yıkıp devrildi! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

Şişli'de kamyon, balkonu yıkıp devrildi! Ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

09.06.2024 17:29
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Şişli’de eşya yüklemesi yapılan nakliyat kamyonu frenleri boşalınca önce balkonu yıktı, ardından da devrilerek yan yattı. Feci kaza kameralara yansırken, kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.P., iki çalışanıyla birlikte kamyona eşya yüklemeye başladı. Yükleme tamamlandıktan sonra iki işçisiyle aracına binen M.P., yokuş aşağıya seyretmeye başladı. Ancak o esnada iddiaya göre kamyonun frenleri boşaldı.

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Kontrolden çıkan kamyon süratle geldiği dört yol ağzında bir binanın balkonuna çarptı.

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Kamyon ardından devrilerek yan yattı. Kaza anı ise kameralara anbean yansıdı.

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FRENİ BOŞALAN KAMYON BALKONU YIKIP DEVRİLDİ

Öte yandan kaza sonucu iki işçi kendi imkanlarıyla kamyonetten çıkarken, şoförü kurtarmak için ön camı tekmeleyerek kırmaya çalıştı.

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Şoförün de kurtarıldığı kazayla ilgili olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrası ayakta tedavi ederek taburcu etti. İtfaiye ve polis ekibi ise çevrede güvenlik önlemi alırken, yol bir süre trafiğe kapandı. Olayla ilgili çevredeki vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Şişli balkon kamyon
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