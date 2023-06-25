Siteden 190 bin dolara 6 daire aldı, 1 hafta sonra şok yaşadı: Aynı daireleri çifter çifter satmışlar! Esenyurt'ta dolandırıcılık şebekesine 4. operasyon

Esenyurt'ta şebekenin ele geçirdiği sitenin mağdurları yaşadıkları dolandırıcılığı anlattı. Sitenin müteahhidi Metin Uçar da "Aynı ada parseli, aynı numaralı daire birden fazla kişilere konut vaadi sözleşmesiyle kandırılarak satıldı. Tapudan minimal metrekareler 0.01 işte 0.0 bile var. Böyle parçalara bölünerek insanlar farklı yöntemlerle kandırıldı. Burada çok büyük bir mağduriyet oldu" diye konuştu. İran uyruklu Suhaır Sarteb Mohammed Arkawazi ise şebekeden 190 bin dolar karşılığında 6 daire aldığını ve 5 dairesinin farklı kişilere satıldığını söyledi.

AYNI ŞEBEKEYE 4. OPERASYON

Esenyurt'ta bir site projesinin eski ortağı M. Ö.'nün yönlendirdiği N. A. ile Ç. Ş., kurdukları şebekeyle sitedeki daireleri ele geçirdi. Sitedeki 212 daireyi çifte satışlarla 785 kişiye satan şebekeye yönelik şikayetlerin ardından geçen salı günü operasyon düzenlendi. Daha önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şebeke üyelerine yönelik 3 ayrı operasyon yapılmıştı. Düzenlenen 4. operasyonda aralarında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in de bulunduğu 24 şüpheliden 22'si gözaltına alınmıştı.

6 DAİRE SATIN ALDI, 1 HAFTA SONRA ŞOK YAŞADI

Siteden daire alanlardan biri de İran uyruklu Suhaır Sarteb Mohammed Arkawazi. Suhaır, çeteden 190 bin dolar karşılığında 6 daire aldığını, siteye yerleştikten bir hafta sonra diğer 5 dairesinin kilitleri değiştirilerek şebeke tarafından başka kişilere satıldığını söyledi. Sitenin müteahhidi Metin Uçar ve mağdurlar yaşadıklarını anlattı.

“KURUMSAL BİR GÖRÜNTÜ VERİLEREK İNSANLAR DOLANDIRILDI"

Sitenin müteahhidi olan Metin Uçar, "2015'de başlayıp 2017'de yüzde 86 seviyesine getirdiğimiz bu proje maalesef ortağımızın ilk önce para koymayarak bizi zor durumda bırakması, daha sonra da silahlı çeteyle işbirliği yapıp burada olmadık daireleri, olmadık kişilere satmaları sonucunda çok büyük bir mağduriyet yaşadık. Burada yaklaşık 350-400 milyonluk bir vurgun yapıldığını biliyoruz. 212 daire 850 kişiye satılmış. Efendim benim şirketimin antetli kağıtları, kaşesi kullanıldı. Benim imzam taklit edildi. Bunun gibi yüzlerce sahte satış. Efendim noterdeki şu anda tutuklu noter katibi yani bunlarla işbirliği yapılarak aynı ada parsel, aynı numaralı daire birden fazla kişilere konut vaadi sözleşmesiyle kandırılarak satıldı. Tapudan minimal metrekareler 0.01, işte 0.0 bile var yani. 1 metrekarenin yüzde biri olmuş oluyor. Yüzde birinden bile daha düşük. Böyle parçalara bölünerek insanlar farklı yöntemlerle kandırıldı. Burada çok büyük bir mağduriyet oldu. Bu silahlı çete 5 tane paravan firma kullanarak bu paravan firmaların kurucuları, şirket isimleri değiştirildi. Bunlar parasız pulsuz, böyle cahil çocuklar üzerine yapıldı. Zaten firmalar paravan. Böylece sanki kurumsal bir görüntü verilerek insanlar dolandırıldı maalesef. Biz devletimize gittik. Yaklaşık 3 yıllık bir hukuk mücadelesi sonunda işte 4. operasyon oldu. Çok mutluyuz. Sonuç olarak bu kişiler 80'in üzerinde kişi gözaltına alındı ve çok büyüğü tutuklandı" dedi.

SİTENİN ADINI DEĞİŞTİREREK AYNI DAİRELERİ İNTERNETTEN SATMIŞLAR

Müteahhit aracılığı ile sitenin yapım aşamasından önce daire alan Vedat Oral ise, “2015 yılında daire satın almak üzere 172 kişi inşaat firmasıyla anlaştık. 2018 yılında binanın yüzde 86'sı bittiğinde tam dairelerimizi almak üzere iken bu küçük ortağın müteahhidi Mehmet Özçelik sahte satışlar yapmaya başlıyor. Daha sonra durum anlaşıldığında 80-100 kadar sahte satış yapıldığını öğrendik. Savcılığa koştuk. Daha sonrasında Mehmet Özçelik, Diyarbakır Bismil'den silahlı bir grup getiriyor 30-40 kişilik. O grupla beraber sahte satışlara devam ediyorlar. Noter üzerinden satış vaadi sözleşmesi yapılıyor. Tabii buradaki satın aldığını sanan kişilerin çoğu yabancı olduğu için noterde devlet kabul ediyorlar. Dolayısıyla ne aldıklarının farkında değiller. Yaklaşık 850 kişi dolandırıldı bugüne kadar. Çete o kadar kurnaz ki bu sitenin ismi 'Fly Butik'. Fly Butik ismi adı altında birçok daire satıyor internetten. Bir süre sonra sitenin ismini değiştirerek bu sefer 'Özmed İnşaat' adı altında yeniden daire satışları yapıyor, sahte satışlar. O da yetmiyor daha fazla isminin ortaya çıkmaması için en sonda 'Durusu' adını vererek yeni yeni satışlar yapıyor. Böyle 850'nin üzerinde sahte satışlar var" ifadelerini kullandı.

“0.5 METREKARELİK ŞEKLİNDE ALTI ADET KENDİSİNE TAPU VERİLİYOR"

3 yıl önce şebeke üyeleriyle ev almak için irtibata geçen İran uyruklu Suhaır Sarteb Mohammed Arkawazi, 6 daire satın aldığını ama şu an sadece bir dairesi olduğunu söyledi. Suhaır'i 5 dairesinin çete üyeleri tarafından 2. kişilere satıldığını da belirtti. İran uyruklu kadının Türkçe'yi akıcı konuşamaması nedeniyle yaşadığı süreci onunla aynı mağduriyeti yaşayan Vedat Oral anlattı.

Oral, “Suhaır hanım Irak vatandaşı. Buraya geldiğinde bu çeteyle karşılaşıyor. Dolayısıyla çete olduğunu bilmiyor. Burada sahte satışlar yapıldığını da bilmiyor. 6 tane daire aldığını sanıyor. Önce notere gidiyorlar. Noterden sözleşme yapılıyor. Dolayısıyla tapudan da yine bir metrekarelik 0.5 metrekarelik şeklinde altı adet kendisine tapu veriliyor. Ve 190 bin dolar bir ödeme yapıyor. Buraya geldikten sonra da 6 adet anahtar teslim ediliyor. Bir hafta sonra diğer boş duran 5 dairenin kilitleri değiştirilerekten oraları başka kişilere satmaya başlıyorlar ve kendisinin de haberi oluyor. Ama yapabildiği bir şey de yok. Çünkü çete, silahlı bunlar. Bizimle tanıştı ve hep birlikte savcılığa şikayette bulunduk" şeklinde konuştu.

(DHA)

