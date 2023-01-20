HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sivas'ın 'Zeynep ustası' erkeklere taş çıkartıyor! "Bu iş güçle değil zekayla yapılır"

Sivas'ın 'Zeynep ustası' erkeklere taş çıkartıyor! "Bu iş güçle değil zekayla yapılır"

20.01.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 yaşındaki Zeynep Özgül, Sivas’taki tek başına işlettiği marangoz atölyesinde hünerleriyle erkek marangozlara taş çıkartıyor. Başlarda profesyonel marangoz ustalarının yanında çırak olarak mesleği öğrenen Özgül, şimdilerde çevre esnaflar tarafından "Zeynep usta" olarak anılıyor. Ağır işlerin üstesinden tek başına gelen Özgül'ün atölyesine ilk defa gelen müşteriler ise şaşkınlık yaşıyor. Ancak 'Zeynep usta' "Bu işin güçle değil zekayla yapıldığını" belirtiyor.

Sivas'ın 'Zeynep ustası' erkeklere taş çıkartıyor! "Bu iş güçle değil zekayla yapılır"

Sivas’ta yaşayan 24 yaşındaki Zeynep Özgül, tek başına işlettiği marangoz atölyesinde hünerleriyle erkek marangozlara taş çıkartıyor. Mesleğe evinde kuş kafesi yaparak başlayan Özgül, bir süre sonra müşterilerinin talepleri doğrultusunda işlerini büyütme kararı aldı. Sivas Ata sanayide bir marangoz atölyesini devir alarak işe koyuldu. Özgül, atölyede bütün ağır işlerin üstesinden tek başına geliyor. Başlarda profesyonel marangoz ustalarının yanında çırak olarak mesleği öğrenen Özgül, şimdilerde çevre esnaflar tarafından Zeynep Usta olarak anılıyor. Atölyesine ilk defa gelen müşterilere kendisini usta olarak tanıttığında müşteriler şaşkınlık yaşıyor. Zeynep Usta yaptığı işlerle kadınların her işi başarabileceğini de kanıtlamış oluyor.

AW808286_01

“BU İŞ GÜÇLE DEĞİL ZEKAYLA YAPILIR”

Marangoz ustası Özgül, mesleğinin güçle değil zekayla yapıldığını belirterek, “Bu mesleğe evde eşimle birlikte kuş kafesi yaparak başladım. Şu anda tek başıma çalışıyorum. Mobilya ve ahşaptan kütük evler yapıyoruz. Ahşap kuş kafesi yaptığımız müşterilerimiz bizden ahşap yatak, kamelya, çıta gibi taleplerde bulundular. Biz de kendimizi bu konuda geliştirmeye başladık. Eşim daha sonra sanayide bu dükkana denk geldi. Onun desteğiyle beraber dükkanımı açtım. Daha sonra profesyonel ustalarla çalışarak işimi geliştirmeye başladım ve sanayinin tek kadın ustası oldum.

AW808286_07

İlk başlarda çırak diye sesleniyorlardı şimdi 'Zeynep usta' diye sesleniyorlar. İlk zamanlarımda marangozluk erkek işi olduğu için çekinmiştim. Fakat makineleri kullanmaya başladıktan sonra bu işin güçle değil zekayla alakası olduğunu fark ettim. Gücü çalıştıkça kazanıyorum. Hiçbir şey için çekinmeden sürekli istikrarla çalışarak bu sektörde erkek egemenliğini ekarte ettim. Şu anda erkek ustaların çalıştığı yeni makineler ile değil daha eski makinelerle daha güzel işler çıkartabiliyorum” şeklinde konuştu.

AW808286_03

Aracına astığı not görenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı! Aracına astığı not görenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı!

“SADECE KADINLARIN USTABAŞI OLDUĞU BİR İŞ HAYALİ KURUYORUM”

Özgül, ileride bir fabrika kurup sadece kadın ustabaşı çalıştırmak istediğini belirterek, “Ben bu meslekle alakalı ileride kendime bir fabrika açıp sadece kadınların ustabaşı olduğu bir iş bir hayali kuruyorum. Hem kadın istihdamını sağlamak hem de erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadınları cesaretlendirmek gibi bir düşüncem var. Kadınların isterse her işi başarabildiğini bildiğim için kendimi de bu meslekte kanıtladım. Genelde siparişlerimi internet ortamından alıyorum. Müşterilerim dükkana geldiklerinde karşılarında bir erkek bekliyorlar fakat beni görünce çok şaşırıyorlar. Birçok müşterim güvenemeyerek gidiyor. Çoğu müşterim ise bana gerçekten destek olabilmek için devam ediyor” ifadelerini kullandı.

AW808286_05

“DÜKKANIMI KAPATMAMI İSTEYEN BİRÇOK ESNAF VAR”

Özgül, sanayi esnafının bir kısmının kendisine destek olurken bir kısmının da kendisini istemediğini söyleyerek, “Bu işe unutamadığım bir anım; bir kadın müşterim beni görünce siparişini bitiremeyeceğini düşünerek dalga geçti. Fakat ben işimi en güzel ve özenli şekilde yaparak teslim ettim. Kendisi siparişi görünce bana söylediği lafları geri aldı ve özür diledi. Ben de bu tutumu yüzünden kendisinden ücret almadım. Benim bu işi yapamayacağımı düşünmüştü ama gördüğünde çok şaşırmıştı. Ben de kendisine o mobilyayı hediye olarak verdim.

AW808286_09

Sanayi esnafı tarafından ben meşgulken atölyeme gelen müşterilerimi ‘o kadın usta, bu işi pek beceremez’ diye kapımdan döndürenler oldu. Bana çok destek veren esnaf da oldu. Benim burada tutunmamam için elinden gelen her şeyi yapan ve bu dükkanı kapatıp gitmem için bana oyunlar oynayan esnaflar var. Bu sene ile birlikte 3 senedir bu işi yapıyorum. Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim ve bu dükkanımı çok büyüterek onları utandırmak istiyorum” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başı ve kolları olmayan çıplak cesette korkunç detay! Başı ve kolları olmayan çıplak cesette korkunç detay!
Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri!Bülent Arınç'tan canlı yayında 'İmamoğlu' sözleri!
'Z kuşağı' anketinde dikkat çeken sonuçlar'Z kuşağı' anketinde dikkat çeken sonuçlar
Anahtar Kelimeler:
Marangoz Sivas

En Çok Okunan Haberler

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

6'lı masaya adaylık mektubu: Meydan okuyorum!

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı

Arap Süleyman'ın mirası! 700 mirasçı, özel ve kamu binaları...

Arap Süleyman'ın mirası! 700 mirasçı, özel ve kamu binaları...

Milyonları ilgilendiriyor! Borç yapılandırma paketi geliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! Borç yapılandırma paketi geliyor...

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Fenerbahçe'den gece yarısı Aboubakar açıklaması!

Aşiret mensuplarının 18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci sosyal medyada gündem oldu!

Aşiret mensuplarının 18 yıl sonra gelen erkek bebek sevinci sosyal medyada gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.