Siyah beyaz bu video sosyal medyayı salladı! O detay merak uyandırdı

Daha önce de söylediğimiz gibi, cep telefonlarının çok uzun bir geçmişi yok. Hele ki konu akıllı telefonlar olunca şurada 15-20 yıllık bir geçmişten söz edebiliriz. Cep telefonlarının ilk versiyonlarına gelince, onlar günümüzün cep telefonlarıyla kıyaslanamayacak kadar büyük ve ağırlardı. Geçmişleri ise en fazla 1970'li yıllara kadar inebiliyor. Peki ya 1930'lu yıllarda kablosuz bir telefon kullanıldı ve bu kayda alındı desek? Bu, sizce ne kadar inandırıcı olur?

SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞIYOR! TELEFON MU?

Eminiz ki bu söylediğimiz pek de inandırıcı olmaz. Ancak 1930'lu yıllarda çekildiği iddia edilen bir video bunun tam tersini söyler gibi. İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir fabrikada çekilen siyah beyaz görüntülerde, telefonda konuşmaya oldukça benzeyen bir eylemi taklit eden ve elini kulağına götüren bir kadın görülüyor. YouTube'a yüklenen söz konusu video, 300 binden fazla görüntülenme aldı.

KOMPLO TEORİSYENLERİ HAREKETE GEÇTİ! "ZAMAN YOLCULUĞU YAPILIYOR"

Ancak daha önce de söylediğimiz gibi, 1930'lu yılların sonlarında kablosuz bir telefonla konuşmak imkansızdı. Fakat bu görüntüler komplo teorisyenlerinin "zaman yolculuğu yapılıyor" iddialarının daha da güçlenmesine yol açtı. Onların iddiasına göre görüntüler, kablosuz iletişim teknolojisi icat edilmeden on yıllar önce cep telefonuyla konuşan zaman yolcusu bir kadını göstermekte. Komplo teorisyenleri, 'kablosuz cihazın' kadının elinde kısa bir süreliğine görülebileceğini de iddia ediyor.

Kadın komplo teorisyenlerine göre telefonda konuşsa da yüzünü kaşıyor da olabilir. Gerçekte ise ne yaptığı bilinmiyor. Ancak bir kullanıcının iddiaları bunun bir açıklaması olabilir.

"O KADIN BÜYÜK BÜYÜKANNEM" DEDİ, AÇIKLAMASI OLAY YARATTI!

O kullanıcı, videodaki kadının büyük büyükannesi olduğunu iddia ediyor. Ona göre, büyük büyükannesi gerçekten de kablosuz iletişim kurdu.

Kadının büyük büyükannesi olduğunu iddia eden kişinin açıklamaları şu şekilde oldu;

"Gördüğünüz kadın benim büyük anneannem Gertrude Jones. 17 yaşındaydı. Ona bu videoyu sordum ve çok net hatırlıyor. Fabrikada bir telefon iletişim bölümü olduğunu söylüyor. Kablosuz telefonlarla deney yapıyorlarmış. Gertrude ve diğer beş kadına bu kablosuz telefonlar bir hafta boyunca denemeleri için verilmiş. Gertrude, sağında duran başka bir kablosuz telefon tutan bilim insanlarından biriyle konuşuyor."

Yine de kullanıcıları açıklamaları komplo teorisyenlerine yeterli gelmedi. Komplo teorisyenleri bu görüntülerin ‘zaman yolculuğunun kanıtı’ olduğunu savunmayı sürdürürken, sosyal medyada ise tartışmalar yaşanmaya devam ediyor.