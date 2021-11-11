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Siyah noktalarıyla başı belada olanların kaçırmaması gereken ipuçları

10.11.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen her yaşta ve her cilt tipine sahip kişilerin en büyük sorunlarından biri siyah noktalar. Ancak siyah noktalardan kurtulmak aslında çok basit. İşte, sizin için hazırladığımız siyah noktalardan kurtulma rehberi.

Siyah noktalarıyla başı belada olanların kaçırmaması gereken ipuçları

Özellikle burun, yanak ve çenede meydana gelen yağ ve kir birikimleri siyah noktaları oluşturur. Genellikle yağlı ve karma ciltlerde görünse de diğer cilt tiplerinde de meydana gelir. Sırtta, göğüste hatta kollarda bile oluşabilen siyah noktalardan kurtulmanızı sağlayacak en iyi ürünleri sizler için araştırdık. Gelin, birlikte inceleyelim.

1. Buffer Siyah Nokta Temizleme Aleti ile daha temiz bir yüz

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Siyah noktaların en büyük nedenlerinden biri sivilcelerin sıkılması. Sivilceleri sıkmak yerine Buffer M35YT3838 Siyah Nokta Temizleme Aleti'ni kullanabilirsiniz. Ürünün vakum özelliği sayesinde kir, yağ, sivilce ve siyah noktalardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Ürün, siyah nokta ve kirden arınan cildinizin daha ışıltılı ve temiz görünmesini sağlıyor. Yağ, siyah nokta, sivilce ve kir için 4 farklı başlığı mevcut. Bu sayede diğer cilt sorunlarınızın giderilmesine de yardım ediyor. Temizleme aletinin kullanımı ise oldukça kolay ve pratik. Ürün, cildinizin tahriş olmasını da engelliyor.

Buffer M35YT3838 Siyah Nokta Temizleme Aleti'ni incelemek, bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayın.

2. Remington Mikrodermabrazyon Reveal Diamond ile siyah noktalara veda edin

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Geniş gözenekler, siyah noktaların oluşmasına ve çoğalmasına neden olur. Remington Mikrodermabrazyon Reveal Diamond Md3000, cildinizdeki gözeneklerin küçülmesine ve temizlemensine katkıda bulunuyor. Ürün; cildinize sıkı, parlak ve pürüzsüz bir görünüm veriyor. Mikrodermabrazyon sayesinde cildiniz ölü deriden kurtuluyor. Ayrıca bu yöntem, cildinizin kendini yenilemesini sağlıyor. Vakum sayesinde yüzünüzdeki siyah nokta ve kirlerden kurtulabilirsiniz. Ürün; normal, nazik ve titiz uç olmak üzere 3 farklı başlığa sahip. Makinenin üzerinde 4 farklı seviyede hız seçeneği de bulunuyor.

Remington Mikrodermabrazyon Reveal Diamond Md3000'i satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Polosmart PSC03 Siyah Nokta Temizleme Cihazı ile yeni bir sen

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Ciltte biriken kirler derinlemesine temizlenmezse siyah noktaların çoğalmasına neden olur. Polosmart PSC03 Sonic Titreşimli Siyah Nokta Temizleme Cihazı, yüzünü en ince ayrıntısına kadar kolaylıkla temizliyor. Ürün, 12 farklı hız ayarı ve silikonlu yapısı ile tüm ciltlere uygun. T- sonic teknolojisi sayesinde hızlı ve kolay bir temizlik sağlıyor. Ürün, hijyenik yapısı ile yüzeyinde kesinlikle bakteri barındırmıyor. Siyah nokta temizleme cihazını üzerindeki otomatik ayarlama düğmeleri sayesinde 3 dakikalık aralar vererek 60 dakika boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz. Cihaz, ayrıca suya da dayanıklı.

Polosmart PSC03 Sonic Titreşimli Siyah Nokta Temizleme Cihazı'nı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Mayıs Siyah Nokta Temizleme Kiti ile pürüzsüz bir cilt

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Düzenli olarak yapılan bakım, siyah nokta oluşumunu engeller. Mayıs Siyah Nokta Temizleme Kiti ile ihtiyacınız olan cilt bakımını yapabilirsiniz. Ürünün vakum özelliği sayesinde siyah nokta ve kirlerden kurtulmak çok kolay. 4 farklı başlık ile cildinizdeki sorunlara uygun başlığı seçebilirsiniz. Cihazın 4 ayrı emme seviyesi mevcut. Yüzünüzdeki siyah nokta ve sivilcenin boyutuna uygun olanı seçip kısa sürede bu sorunlardan kurtulabilirsiniz. Ürün, ergonomik tutma kolu ve kompakt boyutu sayesinde kolay kullanılıyor ve yer kaplamıyor.

Mayıs Siyah Nokta Temizleme Kiti'ni incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Nivea Siyah Nokta Temizleyici Yüz Bandı ile siyah noktalardan kurtulun

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Siyah noktalar; gözeneklere yerleşen ölü hücre, kir ve yağdan oluşur. Nivea Siyah Nokta & T-Bölgesi Temizleyici Yüz Bantları'nın özel dokusu sayesinde burun gibi zorlu bölgelerde bile cildinizi siyah noktalardan kolayca arındırabilirsiniz. Cildiniz bu bantlar sayesinde daha duru, güzel ve sağlıklı bir görünüme kavuşur. İçerisindeki limon kokusuyla hoş, taze ve temiz bir his oluşturur. Dermatolojik olarak cilde uygunluğu test edilen ürün, alerjiye neden olmaz.

Nivea Siyah Nokta & T-Bölgesi Temizleyici Yüz Bantları'nı detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayınız.

6. Garnier Skin Naturals ile kömürden gelen bakım

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Sık sık temizlenen ciltlerde siyah nokta miktarında azalma görünür. Garnier Skin Naturals Kömürlü Siyah Nokta Karşıtı Soyulabilen Maske ile düzenli aralıklarda yapılan bakım, cildinizdeki siyah noktaları azaltıyor. Ürün içerisindeki salisilik asit ve doğal kömür sayesinde ciltteki gözenekleri, siyah noktaları ve kiri derinlemesine temizliyor. İlk kullanımda gözeneklerin gözle görülür şekilde küçülmesini sağlıyor. 4 haftalık düzenli kullanımda ise siyah noktaların tamamen yok olmasına yardım ediyor. Ayrıca gözenekleri de sıkılaştırarak yağ dengesinin ayarlanmasına katkıda bulunuyor.

Garnier Skin Naturals Kömürlü Siyah Nokta Karşıtı Soyulabilen Maske'yi incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. L'Oréal Paris Şeker Peelingi ile ipeksi bir yüz

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Siyah noktalarla mücadele rutininize mutlaka bir peeling eklemelisiniz. L'Oréal Paris Şeker Peelingi, bu konuda en büyük yardımcınız olacak. Ürün, kivi tohumları ve 3 ayrı şekerin birleşimiyle formüle edildiği için etkili bir bakım sağlıyor. Peeling özelliği cildi kurutmadan kirden ve yağdan arındırıyor. Cildiniz bu sayede bebeksi ve canlı bir görünüm kazanıyor. Kivi tohumları, cildi pürüzsüzleştirirken siyah noktaları fark edilecek şekilde gideriyor. Formülündeki nane yağı cildinizi yatıştırırken limon yağı ise yüzünüzü arındırıyor.

L'Oréal Paris Şeker Peelingi'ni detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

8. inFace Ms7000 Siyah Nokta Temizleme Cihazı ile ferahlığı hissedin

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inFace Ms7000 Siyah Nokta Giderici Cilt Temizleme Cihazı, kolay kullanımı ve hızlı etkisi ile vazgeçemeyeceğiniz bir ürün. Cihaz; ciltteki yağ birikintilerini, siyah noktaları ve gözeneklere giren tozları vakum özelliği sayesinde emiyor. Kalıntıları cihaz üzerindeki hazneye topluyor. Ayrıca ciltteki kan dolaşımını artırarak daha canlı bir görünüme kavuşmanıza destek oluyor. Ürünü cilt tipinize uygun vakum gücünü seçerek kullanabilirsiniz. Böylece temiz, canlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

inFace Ms7000 Siyah Nokta Giderici Cilt Temizleme Cihazı'nı detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Mujgan Ultrasonic Scubber Siyah Nokta Giderici Yüz Spatulası ile kökten çözüm

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Mujgan Ultrasonic Scubber Siyah Nokta Giderici Yüz Spatulası, ölü hücreleri ve cilt yağlarını temizliyor. Ayrıca ürün cilde elastikiyet kazandırarak kırışıkların giderilmesine yardımcı oluyor. Cihaz, yüksek dereceli ABS'den ve paslanmaz çelikten üretildiği için uzun yıllar kullanılabilir. Şarj ile çalıştığı için istediğiniz yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Cihaz, ciltteki kozmetiklerin beslenmesini sağlamak için elektrik itme gücünü kullanıyor. Bu sayede daha genç ve canlı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.

Mujgan Ultrasonic Scubber Siyah Nokta Giderici Yüz Spatulası'nı incelemek, bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Eşsiz temizlik için Mizon Bsa Blackhead Away Liquid

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Sizin için seçtiğimiz son ürün, Mizon Bsa Blackhead Away Liquid. Betain salisisat ve salisilik asit ile formüle edildiği için cildi derinlemesine nemlendiriyor. Sebum dengesini sağlıyor ve siyah nokta sorununu azaltıyor. Ürün, düşük PH oranı ile cilt dokusuna zarar vermiyor ve alerjen etki oluşturmuyor. Zararlı içerikler olan silikon, etil alkol ve paraben içermiyor. Serum; siyah noktaları azaltmakla kalmıyor, yeni oluşabilecek siyah noktaların da önüne geçiyor. Bu sayede ipeksi ve kusursuz bir cilde kavuşmanızı sağlıyor.

Mizon Bsa Blackhead Away Liquid'i detaylı incelemek, bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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