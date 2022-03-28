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  4. "Siyah olmadan yapamam!" diyen siyah sevdalılarına şık ve kullanışlı siyah renkli aksesuar önerileri

"Siyah olmadan yapamam!" diyen siyah sevdalılarına şık ve kullanışlı siyah renkli aksesuar önerileri

28.03.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kombinlerin vazgeçilmez ve tamamlayıcı unsuru nedir?" diye sorsak muhtemelen hemen herkes bu soruya "Aksesuar." yanıtını verir. Her rengi ve modeli bulunan aksesuarlar arasından bazılarımız giyim kuşamda olduğu gibi siyahtan vazgeçemiyor. Eldivenlerden güneş gözlüklerine, kol düğmelerinden tokalara kadar aksesuarlarında siyah renkten vazgeçemeyenler için hem kullanışlı hem çok şık aksesuar fikirleriyle karşınızdayız!

"Siyah olmadan yapamam!" diyen siyah sevdalılarına şık ve kullanışlı siyah renkli aksesuar önerileri

Uyumlu ve şık kombin oluşturmanın anahtarı, doğru aksesuar seçiminden geçer çünkü aksesuar olmadan başarılı bir kombinden bahsetmek oldukça zor. Hem günlük hem özel kombinlerinizde son dokunuşları siyah renkli aksesuarlarla yapmayı tercih edenlerdenseniz doğru yerdesiniz! Siyahın şıklığı ve uyumunu derinden hissedebileceğiniz pek çok ürün önerisini sizler için bir araya getirdik. Listemizi inceleyerek beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilir, şık kombinlere imza atabilirsiniz. Haydi gelin, bu harika listeye hep birlikte göz atalım!

1. Kış günlerinin olmazsa olmazı QUIKSILVER M&W Beanie Erkek Bere

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Soğuk kış günlerinde imdadınıza yetişen en güzel aksesuarlardan biri, bere. Eğer bere denilince siyah renkli olanlar ilk tercihleriniz arasında yer alıyorsa harika bir önerimiz var. Şişme montlar, yumuşacık dokulu kaşkoller ve siyah eldivenlerle mükemmel bir kombin yakalayacak QUIKSILVER M&W Beanie Bere'yi siyah aksesuarlar listenizin ilk sırasına yerleştirebilirsiniz. Geniş beden seçenekleriyle sizi bekleyen berenin çift taraflı olarak da kullanılabileceğini belirtmeden geçmeyelim. %100 akrilik ve geri dönüşümlü malzemeden üretilen bereyi 30 derece gibi düşük sıcaklıkta yıkadığınızda çok daha uzun süre kullanabileceğinizi de ekleyelim.

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2. Ellerine gereken özeni gösterenlere özel Suyutti Deri Eldiven

Eğer dondurucu kış günlerinde dışarıda fazla vakit geçiriyorsanız ellerinizin soğuktan etkilenmesi kaçınılmaz. Hem soğuktan korunmak hem şık ve havalı bir kombin oluşturmak istediğinizde kullanabileceğiniz Suyutti Deri Eldiven'le karşınızdayız! %100 deriden üretilmiş olması, bileğinizi daha iyi kavraması için eklenen cırt bantları, avuç içinin yumuşak materyali sayesinde severek kullanabileceğiniz, kaliteli Suyutti Deri Eldiven, su geçirmediği için kış aylarında rahat kullanılır. Dokunmatik telefonlarınızı kontrol ederken çıkarmak zorunda kalmayacağınız eldiven, kullanım kolaylığıyla da gönlünüzü fethedecek. Şık kombinlerinizin vazgeçilmez parçası olacak modele şans vermeye ne dersiniz?

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3. Günlük kullanımlarda en büyük yardımcınız olacak Diogonel Su Geçirmez Sırt Çantası

Okula ya da işe giderken, çarşıda pazarda işimiz olduğunda, outdoor sporlarda olmazsa olmaz yardımcılarımız arasında sırt çantaları yer alıyor. Cüzdan, kitap, su, anahtarlık, laptop gibi ihtiyacımız olan her bir ürünü derleyip toplamasının yanı sıra tamamlayıcı bir aksesuar olarak da kullanıyoruz. Siyah renkli aksesuarları tercih edenlerin bayılacağı Diogonel Su Geçirmez Sırt Çantası, yan cepleri de dâhil olmak üzere toplam 8 adet bölmeden oluşuyor. Su geçirmeyen kumaşı ve ayarlanabilen askıları sayesinde oldukça rahat bir kullanım sunan sırt çantası, vazgeçilmez aksesuarınız olacak!

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4. Şık kombinlerin tamamlayıcısı PAEUREU Kol Düğmeleri

Şık takım elbiselere çok yakışan, erkeklerin vazgeçilmez aksesuarlardan biri elbette kol düğmeleri! Manşet detaylarını öne çıkarması, giyilen gömleklere daha karizmatik bir hava katması ve kullanıldığı her ortama uyum sağlamasıyla çok beğeneceğiniz PAEUREU Kol Düğmeleri'ne göz atmadan geçmeyin deriz. Dilerseniz kendinize alabileceğiniz, dilerseniz sevdiğiniz bir erkek arkadaşınız için hediye olarak tercih edebileceğiniz kol düğmeleri, kombinleri bir adım öne çıkaracak zarif bir parça. İçerisinde yer alan dekoratif detaylarıyla stilinizi yansıtacak kol düğmeleri, siyahın asaletinden vazgeçmeyenlerin favori parçası olmaya aday!

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5. Yaz kış güneş gözlüğü sevdalılarına özel Cyxus Güneş Gözlüğü

Her ne kadar güneş gözlüğü yaz aylarında kullanılmalı gibi bir algımız olsa da aslında kış ve bahar aylarında da güneş gözlüklerine ihtiyaç duyabiliyoruz. Yaz kış fark etmeksizin güneş gözlüğü kullanmayı seviyor ve tarzınıza uygun bir kombin yapmaktan hoşlanıyorsanız Cyxus Güneş Gözlüğü'nü tercih edebilirsiniz. Gözünüzü rahatsız edecek zararlı UVA ve UVB ışınlarını absorbe eden lensleri, parlama önleyici özelliği, optik netlik sağlaması ve çizilme karşıtı korumasıyla bir güneş gözlüğünden tüm beklentilerinizi karşılayan model hem klasik hem spor kombinlerinize rahatlıkla uyum sağlayacak.

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6. Saçlarınıza minik bir kelebek dokunuşu için Wsolar Büyük Saç Tokası

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Saçlarınıza şekil vermek istediğinizde kullanabileceğiniz kelebek tokayı her an yanınızda isteyeceksiniz. Saçlarınızı arkada toplamak istediğinizde muazzam bir görüntü sağlamasının yanı sıra sımsıkı toplamanıza da olanak tanıyan Wsolar Büyük Saç Tokası'na saç aksesuarları kutunuzda yer açmalısınız! Eşiniz, anneniz, kardeşiniz ya da arkadaşlarınız için de harika bir hediye seçeneği. Saç derinize ve saç tellerinize zarar vermeyen, siyah rengiyle büyüleyen saç tokası, sağlam tutuşuyla saçınızdan kaymaz. Şıklığına önem veren kadınların ayrılmaz parçası olmaya aday kelebek model tokayı incelemeden geçmeyin deriz!

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7. Son zamanların modası Pull & Bear Siyah Bel Çantası

Sırt ve kol çantasının yanı sıra son zamanların trend ürünlerinden bel çantasını Pull & Bear markasıyla taçlandırın. Özellikle spor kombinlerinizde yanınızda hafif bir çanta taşımak istiyorsanız Pull & Bear Bel Çantası'na mutlaka göz atmalısınız. Çantanın ayarlanabilir kemeri sayesinde el çantası olarak da rahatlıkla taşımanız mümkün. Simsiyah rengiyle çok beğenerek kullanacağınız bel çantasına hayran kalacak, her gittiğiniz yerde onu kullanmak isteyeceksiniz! Fermuarlı bölmesi sayesinde cüzdan ve telefon gibi ufak tefek eşyalarınızı kolayca yerleştirebileceğiniz bel çantasını dilerseniz kendinize dilerseniz arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz.

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8. Her kombinin tamamlayıcısı Külah Yuvarlak Kenarlı Fötr Şapka

Özellikle bahar mevsiminde kullanmak üzere bir şapka arayışındaysanız Külah Yuvarlak Kenarlı Fötr Şapka’yı tercih edebilirsiniz. Standart bedene sahip, %100 polar materyalle üretilen ve iç kısmından ayarlanabilir özelliğiyle hemen herkesin baş tacı yapmak isteyeceği şapka, siyah renk sevenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alacak! Isı yalıtımına sahip kaşe dokusuyla bahar ve kış sokak modasına tam uyum sağlayan fötr şapka ile kombinlerinizi bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Yüzünüzün detaylarını ortaya çıkarırken çok daha havalı bir görünüm elde etmenize yardım edecek fötr şapkayla tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

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9. Modası hiç geçmeyen Keyifli Moda Siyah Kırçıllı Tozluk

Tozluklar şık tasarımıyla sade bir kombini bile kolayca hareketlendirebiliyor. Giyilen çizmeler, spor ayakkabılar ve deri taytlarla mükemmel uyum sağlayan tozluklar arasında ise en çok tercih edilen model hiç kuşkusuz kırçıllı modeller. Eğer siz de özellikle kış mevsimlerinde oluşturduğunuz sade kombinleri hareketlendirmek istiyorsanız harika bir ürün önerisiyle karşınızdayız. Keyifli Moda Siyah Kırçıllı Tozluk'u skinny pantolon ya da taytlarla birleştirebilir, kendinizi daha farklı ve özel hissedebilirsiniz. Ayrıca üründe kullanılan pelüş sayesinde bacaklarınızın çok daha sıcak kalacağını da belirtmeden geçmeyelim.

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10. Kombinlerinize hareket katacak Barly Siyah Sallantılı Küpe

Küpeler, saç modellerinin ön plana çıkmasını sağlayan en önemli aksesuarlardan biri. Küpelerin yüzüne kattığı çarpıcı stilden vazgeçemeyenlerin severek kullanacağı Barly Textured Sallantılı Küpe hem günlük kullanımlarda hem davetlerde kullanmak için oldukça uygun. Kombinlerinizi hareketlendirecek, 6 cm uzunluğa ve 7 gram ağırlığa sahip küpeleri kulağınızı yormadığı için hiç çıkarmak isteyemeyeceksiniz. Kötü malzemelerden üretilen küpelerin aksine paslanmaz çelik materyalle üretildiği için teninizde kararma yapmayacak parlak siyah renkli Barly Textured Sallantılı Küpe'lerle birbirinden şık kombinlere imza atmaya hazır mısınız?

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