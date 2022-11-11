Siyasi yasaklı haline gelebilir! Bugün hakim karşısına çıkıyor, Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, yerel seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İmamoğlu, bir yıldan fazla ceza alması ve kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelebilir.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Açık ve net söylüyorum; Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır. Biz, Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz." ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, bugün görülecek duruşma öncesi yaptığı açıklamada bugün kararın çıkmasının mümkün olmadığını, çünkü usulen tamamlanması gereken süreçler olduğunu söyledi.

DAVA BUGÜNE ERTELENMİŞTİ

21 Eylül'de görüşen duruşmada Kartal'da bulunan adliyenin çevresinde olağanüstü 'güvenlik' önlemleri alınmış; her türlü toplanma, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştı. Mahkeme heyeti, toplanır toplanmaz tanıkların dinlenmesi için davayı 11 Kasım'a ertelemişti.

