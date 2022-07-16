Siz fark etmeseniz de evinizin son derece ihtiyacı olduğu dekorasyon ürünü önerileri

Ev dekorasyonu yapılırken kalabalığa sebep olan detaylar çoğu zaman unutuluyor. Yaşam alanınızı dağınık gösteren bu ayrıntıları toparlayan dekorasyon eşyaları, bu noktada hayat kurtarıcı olabiliyor. Bu ürünler sayesinde evinizin her köşesine dağılmış ayakkabı yığınlarından, mutfak eşyalarından veya çalışma masasının üstünü işgal eden kablolardan bir çırpıda kurtulabilirsiniz. Siz de evdeki dağınıklıktan sıkıldıysanız ve hangi dekorasyon eşyalarını kullanacağınızı bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte hem işlevsel hem dekoratif ürün çeşitleri!

1. Ayakkabı ve mont dağınıklığından kurtulun: KZY Berrak Ayakkabılık&Portmanto

Misafir geldiğinde ayakkabı ve montları nereye koyacağınızı bulamıyorsanız sizin için oldukça kullanışlı bir öneriyle geldik. KZY Berrak Ayakkabılık&Portmanto, dağınıklık sorununu kısa sürede çözüyor. İşlevselliği ve sadeliğiyle de tam puan almayı hak ediyor. Üç kapaklı tasarımı birçok eşyanın toplanmasına yardımcı oluyor. Dikey dolapta bulunan raflara çantalar ve diğer küçük eşyalar konulabiliyor. Alt kısmında bulunan kapaklı dolap ise ayakkabı kalabalığından kurtulmanızı sağlıyor. Portmanto kısmı da montları toplayarak evinizi derli toplu gösteriyor. Ayrıca üzerine çeşitli dekoratif ürünler konularak daha şık hale de getirilebiliyor.

2. Siz dinlenirken Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2C Robot Süpürge tüm işi yapsın!

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Gün boyu çalıştıktan sonra eve gelip elektrik süpürgesi çalıştırmayı kimse tercih etmiyor. Bu işi sizin yerinize yapacak robot süpürgeler varken yorulmanıza gerek de kalmıyor. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2C Robot Süpürge ile aradığınız konforu bulmanız mümkün. Özellikleriyle öne çıkan ürün, kullanım kolaylığıyla da göz dolduruyor. Üstelik sadece süpürme işlemi yapmıyor; içinde bulunan su deposu, vakumlu paspas yapmasını da sağlıyor. Güçlü bir emiş sistemine sahip olan robot; kıl, tüy ne varsa temizliyor. Akıllı görsel haritalama sistemiyle kenarlara çarpmadan ilerleyebiliyor. Kısacası siz keyfinize bakarken mini robot evi dip köşe temizliyor!

3. Uonlytech Güvenlik Lambası ile hırsızlıktan korunun

Yaşam alanlarının önemli sorunlarından biri olan hırsızlık, hareket dedektörlü bir lamba yardımıyla kolaylıkla çözülebiliyor. Uonlytech Güvenlik Lambası, huzurlu bir uyku çekmenize yardımcı oluyor. Hareket dedektörleri arka bahçenize, garajınıza veya kapınıza biri yaklaştığında ışıkları yakıyor ve hırsızları kaçırıyor. Dahili şarj edilebilir lityum pilinin yanı sıra güneş panelleriyle uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor. Su geçirmez özelliğe sahip ürün, en sert hava koşullarına bile dayanabiliyor. Ayrıca lamba, 100 adet LED sisteminden oluşuyor ve oldukça güçlü bir ışık veriyor. Duvara monte edilebildiği gibi çimlerin altına gizlenerek de kullanılabiliyor.

4. Evinizdeki dağınıklık son bulsun: Meleni Home Çok Amaçlı Hurç Saklama Kutusu

Evinizdeki dağınıklık, ne zaman kullanacağınızı bilmediğiniz eşyalardan kaynaklanıyor olabilir. Kıyafetler, çarşaflar, battaniyeler ve kullanılmayan aksesuarları saklayabileceğiniz bir hurç, bu sorunu hızlıca çözebilir. Meleni Home Çok Amaçlı Hurç Saklama Kutusu, birçok eşyayı alabilecek kapasiteye sahip. El altında bulundurmanız gerekmeyen tüm eşyaları içine koyabileceğiniz bu set, dört adet kumaş kutudan oluşuyor. Kapalı olması sebebiyle de kıyafetlerinizi güve gibi sorunlardan uzak tutuyor. Pembe çizgili kumaş kutuları, dolap üstü ve baza altında rahatlıkla saklamanız mümkün. Hızlı ve pratik bir çözüm sunan kutular, birçok kullanıcı tarafından oldukça beğeniliyor.

5. Orange Venue Çamaşır Makinesi Düzenleyici sayesinde banyodaki karışıklık son bulsun

Banyolar, ıvır zıvır eşyaların en çok bulunduğu alanlardan biri. Özellikle çamaşır makinesinin üstü, bir süre sonra görünmez hale gelebiliyor. İşte bu sorun için harika bir çözüm sunan Orange Venue Çamaşır Makinesi Düzenleyici, tüm karışıklığı ortadan kaldırıyor. Farklı renk ve desen seçenekleriyle çoğu banyoya uyum sağlayabilen ürün, şık ve kullanışlı olmasıyla öne çıkıyor. Banyonuza dekoratif bir dokunuş yapan ürün, hem dağınıklığı önlüyor hem tarz bir görünüm sağlıyor. Kenarlarındaki ceplere fırça, tarak, sprey gibi çeşitli ürünler konulabiliyor. Polyester kumaştan imal edilen örtü, kirlendiğinde çamaşır makinesinde yıkanabiliyor.

6. Kablo karmaşasından bıkanlar için Ceysa Store Kablo Düzenleyici

Televizyon ve bilgisayar kabloları, cep telefonu şarjı derken evin her yerinden bir sürü kablo çıkmaya başlıyor. Kablolar, kötü görünümün yanı sıra takılıp düşme gibi kazalara da sebep olabiliyor. Bu sorun için harika bir ürün tavsiyemiz var. Kutu şeklinde olan Ceysa Store Kablo Düzenleyici içerisine çoklu priz konularak kullanılıyor. Pratik ve kolay bir çözüm sunan kablo düzenleyici, tüm dağınıklığı hızlıca yok ediyor. Kenarlarında bulunan boşluklardan prize takılan kablolar çıkabiliyor. Üstelik bebek ve çocuklar için de ekstra bir güvenlik sağlanmış oluyor.

7. Kupalarınız tek bir yerde dursun: Schafer Kitchenhouse Kâğıt Havlu ve Kupa Tutucu

Kupalar çoğu insanın en sevdiği ürünler arasında yer alıyor. Biriktikçe mutfakta diğer eşyaları koyacak yer kalmayabiliyor. İşte Schafer Kitchenhouse Kâğıt Havlu ve Kupa Tutucu, bu sorunu hızlıca çözüyor. Hem kâğıt havlunuz yerini bulmuş oluyor hem kupalarınız dağınıklık yaratmıyor. Tezgâh veya fırın üzerine konularak kullanılabilen ürünler, pratikliğiyle birçok kullanıcıdan tam not almayı başarıyor. Az yer kaplayan ve altı adet kupayı üzerinde taşıyabilen ikili set, rengi ve görünümüyle mutfağınıza ayrı bir hava katıyor. Üstelik bütçe dostu ve oldukça sağlam bir set!

8. Bakliyatları sağlıklı koşullarda saklamak isteyenler için Mama Camilla Saklama Kabı Seti

Küçük bir mutfağınız varsa ve dolap için yeriniz kısıtlıysa bakliyatları saklamak sorun yaratabiliyor. Mama Camilla 12’li Vakumlu Kapak Saklama Kabı Seti sayesinde birçok yiyeceği sağlıklı koşullarda saklamanız mümkün! İster bakliyatları koyup ağzını kapatın ister un veya şeker koyup rafınızda saklayın. Ürün, her şekilde mükemmel koruma sağlıyor. Vakumlu kapak sistemi sayesinde yiyecekler hava almıyor ve böceklenme sorunu yaşanmıyor. Üstelik ürün, zararlı bir kimyasal madde olan BPA içermiyor. 12 adet 900 ml plastik kapaklı cam kavanozlardan oluşan set, mutfakları düzenlemek için ürün arayanların kurtarıcısı oluyor.

9. Sensörlü çöp kutusuyla kokudan kurtulun: Kılıf Merkezi Sensörlü Çöp Kovası

Mutfakların bir diğer sorunu ise çöp kovaları. Çabuk kirlenen, açarken sürekli sorun çıkaran ve yeterince büyük olmayan kovalarla uğraşmak can sıkabiliyor. Sizin de bir çöp probleminiz varsa sıradaki önerimizi dikkatle incelemelisiniz. Kılıf Merkezi Sensörlü Çöp Kovası, birçok probleminizi pratik yollarla çözüyor. Kızılötesi ve titreşim sensörüne sahip olan ürüne dirsek veya kolunuzla yaklaşmanız yeterli, kapak siz değmeden açılıyor. Mutfakta tam bir hijyen sağlayan çöp kovası, paslanmaz çelik malzemesi ile oldukça dayanıklı. Ürün, sessiz çalışma özelliği ve şık tasarımıyla da benzerlerinden ayrılıyor.

10. Minik bir dokunuşla dağınıklıktan kurtulun: Catch Me Üçlü Duvar Rafı

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Evinizde küçük bir dokunuşla ek depolama alanı yaratmak istiyorsanız sizin için bir önerimiz var. Catch Me Üçlü Duvar Rafı, küçük eşyalarınızı toplarken aynı zamanda şık bir görünüm sağlıyor. Mutfak ve banyo gibi yerlerde dağınıklık yaratan sprey, fırça veya baharatlık gibi eşyaları hızlıca ortadan kaldırıyor. Oturma odalarında etrafta dolaşan bibloları bir araya toplamasının yanında kitaplık olarak da kullanılabiliyor. MDF LAM malzemeden imal edilen ürün, uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Üç farklı boyutta olan raflar, set halinde veya tek tek kullanılabiliyor.