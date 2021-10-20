Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Nevresim takımı modellerini dokuma durumuna göre isimlendirmemiz mümkün. Dokuma durumuna göre sınıflandırılan ve rengarenk modelleriyle karşımıza çıkan nevresim takımlarına internetten alışverişin yaygınlaşmasıyla artık daha kolay ulaşabiliyoruz.

Kırmızı ve siyahın uyumuyla çift taraflı nevresim takımı modellerini inceliyoruz.

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Güvenilir tekstil markası Cotton Touch'ın Plain Series Nevresim Takımı, özgün tasarımıyla herkesin dikkatini çekiyor. Pamuklu iplikten dokunan ürün, onu tercih eden herkese konforlu bir uyku deneyimi yaşatıyor. Ürün; kırışmayan ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Ayrıca hızlı kurumasıyla ve kolay ütülenebilir olmasıyla da beğeni topluyor. Bu nevresim takımı, tüm güzel özelliklerinin yanı sıra farklı renk seçenekleriyle de oldukça seviliyor. En çok beğenilen renkleri siyah-kırmızı olsa da lacivert-gri, sarı-krem ve siyah-zümrüt de sıklıkla tercih edilen renkler arasında.

Siz de bu nevresim takımına sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Uykusunda bile siyahın zarafetinden vazgeçemeyenleri buraya davet ediyoruz!

Başarılı tekstil markası Cotton Touch'ın yine Plain serisinde karşımıza çıkan bu nevresim takımı, uykusunda bile siyahın zarafetine dayanamayanlar için özel olarak tasarlanmış olmalı. Pamuklu iplikten üretilen ürün, huzurlu bir uyku deneyimi yaşatıyor. Bu eşsiz nevresim takımı, yıkandıktan sonra hızlı bir şekilde kuruyor ve kolayca ütüleniyor. Ayrıca oldukça dayanıklı yapısıyla da herkesin beğenisini topluyor. Siyah renginin yanı sıra kahve, bakır ve zümrüt gibi daha pek çok renk seçeneği de bulunan bu takımın yine de en çok siyahı seviliyor.

Siz de siyahın zarafetinde huzurlu bir uykuya dalmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Yatak odasında baharı yaşamak isteyenlere özel çiçekli nevresim takımları işte burada!

Türkiye'nin en sevilen ev tekstil markası Özdilek, yatak odasına baharı taşımak isteyenlere özel çiçekli nevresim takımları üretiyor. Yüzde yüz pamuklu ya da pamuklu saten gibi pek çok kumaş türüne sahip nevresim takımları, şık tasarımıyla olduğu kadar kaliteli dokusuyla da dikkat çekiyor. Yatak odanıza baharın ferahlığını getiren bu nevresim takımı, size huzurlu ve konforlu uyku deneyimi yaşatıyor. Rengarenk tasarımıyla kalpleri kazanan bu ürünü hem kendiniz kullanabilir hem de sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Cıvıl cıvıl renklerinden asla vazgeçemeyeceğiniz çiçekli nevresim takımı için hemen buraya tıklayın!

"Benim için nevresim takımının sadece konforlu olması yeterli, fazla desenli olmasına gerek yok." diyorsanız bu ürün tam size göre!

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Her üründe olduğu gibi nevresim takımında da sadelikten yana olan pek çok kişinin olduğu bir gerçek. Taç markası da bu şekilde düşünenleri ihmal etmedi ve koleksiyonuna yeni nevresim takımları ekledi! Yüzde yüz pamuktan oluşan bu nevresim takımları, size konforlu bir uyku deneyimi yaşatıyor sizi asla terletmiyor. Ayrıca hızlı kuruyor ve kolay ütülenebiliyor. Bunun yanında hem tek kişilik hem de çift kişilik seçeneklerinin olması pek çok kullanıcıyı sevindiriyor.

Açık mavi, açık pembe, bej ve gri gibi pek çok rengine ulaşabileceğiniz bu nevresim takımlarını daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Vintage tarzı şimdi de yatak odamıza taşıyoruz!

Modası asla geçmeyen vintage tarzını sevenler, evlerinin pek çok köşesinde bu havayı yaşıyor. Şimdi de bu tarzı yatak odasına taşıma vakti geldi! Modern ve şık tasarımıyla dikkat çeken Madame Coco Amelie Nevresim Takımı, vintage tarzını sevenlerin başını döndürüyor. Yüzde yüz pamuktan üretilen bu nevresim takımı, size konforlu bir uyku deneyimi yaşatıyor ve sizi soğuk kış gecelerinde sıcacık tutuyor. Ayrıca nefes alan dokusu ile terleme yapmıyor ve ortamdaki fazla nemi alıyor.

Siz de bu harika nevresim takımına tükenmeden sahip olmak istiyorsanız hemen buraya tıklayın!

Minik prenseslerin huzurlu uykularına Disney Frozen eşlik edecek!

Son dönemlerde kız çocuklarının vazgeçemediği lisanslı ürünler arasında Disney Frozen öne çıkıyor. Pek çok üründe gördüğümüz Disney Frozen tasarımı, miniklere uykularında da eşlik ediyor. Bu nevresim takımı, pamuklu yapısıyla hem miniklere huzurlu bir uyku deneyimi yaşatıyor hem de onların cildinin nefes almasını sağlıyor. Ayrıca soğuk kış mevsiminde onları sıcacık tutuyor. Bu şirin ürün; dayanıklı yapısı, hızlı kuruması ve kolay ütülenebilir olmasıyla da annelerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Miniklerin rüyalarında onlara arkadaşlık edecek olan bu sevimli nevresim takımını daha detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Size kendinizi konforlu bir otel odasında hissettirecek nevresimi takımı.

Kim lüks ve konforlu bir otel odasında uyuyup uyanmak istemez ki? Fakat gözlerinizi her zaman lüks bir otel odasında açamayacağınız bir gerçek. Ama kendinizi böyle bir odada hissetmenizi sağlayacak eşsiz bir nevresim takımı, size bu deneyimi her gün kendi yatak odanızda yaşatabilir. İşte size bu deneyimi yaşatacak nevresim takımı, yüzde yüz pamuk satenden oluşuyor. Üretiminde kullanılan kaliteli ipliklerden dolayı bu nevresim takımının hava geçirgenliği oldukça yüksek. Bu özelliğe sahip olduğu için de asla terletme yapmıyor.

Teninize değdikçe adeta dinlendiğinizi hissedeceğiniz bu konforlu nevresim takımına, uygun fiyat avantajlarıyla sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Her genç kadının çeyizinin baş tacı: Nakışlı nevresim takımı

Çeyiz alışverişlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkan nakışlı nevresim takımı modelleri oldukça seviliyor. Bu modeller arasında Özdilek Nakışlı Boutique Rose Nevresim Takımı ön plana çıkıyor. Özenle işlenmiş olan minik pembe çiçek desenleri, yorgan kılıfının ucunda ve yastık kılıflarının yan taraflarında bulunuyor. 200 x 220 standart ölçülerinde olan bu takım, pamuklu yapısı sayesinde size kendinizi bulutların üzerindeymiş gibi konforlu hissettiriyor ve çok sıcak havalarda bile terlemenin önüne geçiyor.

Bu özel tasarıma sahip nevresim takımını daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklayın!

Mavinin tonlarında kendinizi gerçekten bulutların üzerinde uyuyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Karaca Home'un Neos Mavi Rnf Çift Kişilik Nevresim Takımı, hem huzur veren rengiyle hem de yumuşacık yapısıyla size kendinizi bulutların üstünde uyuyormuşsunuz gibi hissettirmeye geliyor! Yumuşacık yapısının yanı sıra modern ve şık tasarımıyla da oldukça sevilen bu takım, pamuklu dokusuyla kalpleri kazanıyor. Bu sayede sıcak yaz günlerinde sizi terletmiyor ve narin cildinizin nefes almasına yardımcı oluyor. Bu hoş nevresim takımı, size konforlu ve huzur dolu uykular vadediyor.

Siz de bu eşsiz nevresim takımına eşsiz fiyat avantajlarıyla sahip olmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Etnik desenin vazgeçilmezi fil detayı nevresim takımlarınızı da süslüyor.

Son zamanların sevilen modası etnik desenlerde sevimli fil detayları da oldukça öne çıkmaya başladı. Cotton Touch'ın bu nevresim takımında da beyaz rengin üzerinde etnik desenli sevimli filler karşımıza çıkıyor. Bu şık nevresim takımı, pamuk polyester karışımı bir kumaştan üretiliyor. Siz tatlı uykunuzdayken bu takım cildinizin nefes almasını sağlıyor ve uyku sırasında sizi terletmiyor. Ayrıca düşük ısıda yıkandıktan sonra hızla kuruyor ve kolay ütüleniyor. Modern ve şık tasarımının yanı sıra uyku sırasında size konfor sunuyor.

Siz de bu şirin nevresim takımını daha detaylı incelemek isterseniz buraya tıklayın.

