Sizi demode olmaktan kurtaracak yazın en özel tarz ve kombin önerileri

Yaz sezonunda kombin yapmakta zorlanıyor ve hangi renkleri bir arada kullanabileceğiniz konusunda kararsız kalıyorsanız merak etmeyin, sizler için çok güzel kombin önerilerimiz var. Yaz aylarında stil sahibi görünmek oldukça önemli. Hele bir de tatil planlarınız varsa ne giyeceğinize, seçtiğiniz parçalarla nasıl şık bir görünüm yakalayacağınıza dikkat etmeniz gerekir. Bu yüzden yaz günlerinde sezona yakışır parçaları listeledik. Haydi gelin, birlikte yazın nabzını tutalım!

1. Yazın vazgeçilmezi keten modasını Koton Kemerli Keten Şort ile yakalayın

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Eğer dolabınızdan rahat ve giy-çık parçaları eksik etmiyorsanız Koton Kemerli Keten Şort dolabınızda bir yeri hak ediyor. Yaz aylarında yeniden boy gösteren keten modası, spor şıklığın vazgeçilmezlerinden. %55 keten ve %45 ipek kumaştan üretilen şort, cıvıl cıvıl rengiyle "Biraz farklılık olsa fena mı?" diyenleri sevindiriyor. Günlük hayatta rahatlıkla giyebileceğiniz ideal boya ve bel yüksekliğine sahip olduğu için fiziğinizi her zamankinden daha güzel gösterebilirsiniz. Koton Kemerli Keten Şort'u basic tişörtler, croplar veya gömlekler ile istediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz.

2. Sezonun en hareketli parçalarından: TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Sırt Detaylı Elbise

Yazın hafif rüzgârını efil efil uçuşan elbiselerle hissetmek isteyenlere TRENDYOLMİLLA Çok Renkli Sırt Detaylı Elbise önerisiyle geldik. Şüphesiz gökkuşağını andıran birbirinden renkli elbiseler yaza çok yakışıyor. Özellikle her yaz modasında yerini koruyan çiçek desenli parçalar, ilkbahar ve yaz aylarında oldukça tercih ediliyor. Sırt dekoltesi ve capcanlı renkleriyle tüm dikkati üzerinize çekeceğiniz elbise, sıradan kombinlerden sıkılanlar için uygun fiyata şıklık yakalayabileceğiniz parçalar arasında yer alıyor. Büzgülü balon kol detaylarıyla hareketlendirilen bu elbiseyle yazın enerjisini yansıtabilirsiniz!

3. Sade ve spor şıklık isteyenlere özel: DeFacto Kare Desenli Askılı Volanlı Bluz

Yazın bluz ve şort kombinlemeyi sevenlere özel DeFacto Kare Desenli Askılı Volanlı Bluz ile karşınızdayız. Pembe-beyaz renkleri, bağlama ip askısı ve hareketli detaylarıyla hem gündüz hem gece kullanıma uygun olan bluza dolabınızda mutlaka yer açmalısınız. %59 pamuk %49 polyester ve %1 elastan kumaştan üretilen bluz, yüksek konfor sağlarken gün boyu keyifle vakit geçirmenizi sağlıyor. "DeFacto Kare Desenli Askılı Volanlı Bluz'u nasıl kombinleyebilirim?" diye soracak olursanız cevabı çok basit: Beyaz bir kot etek veya kot şort ile yaza uygun stillere imza atabilirsiniz.

4. Bu eteğe bayılmamak elde değil: Koton Çiçekli Yırtmaç Detaylı Mini Etek

Şimdi sırada deseni, renkleri ve tasarımıyla kendinizi hayran kalmaktan alıkoyamayacağınız Koton Çiçekli Yırtmaç Detaylı Mini Etek var! Hem yazın hem kışın ayrı ayrı kombinlenebilen yırtmaçlı etekler, iddialı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Rengârenk desenli etekler kombinlerinizin bir parçasıysa Koton Çiçekli Yırtmaç Detaylı Mini Etek tam size göre bir seçim olacak. %96 polyester %4 elastan kumaşa sahip ürün, sizi yaz aylarında terletmez. Beyaz crop tişörtleriniz veya aynı renklerdeki bluzlarınızla kombinleyebileceğiniz ürünü ister yaz partilerinde ister arkadaşlarınızla gezmeye giderken giyebilirsiniz.

5. Yaz denilince tabii ki akla Ray-Ban Unisex Wayfarer Güneş Gözlüğü gelir

İster klasik ister spor; kombininiz her nasıl olursa olsun Ray-Ban Unisex Wayfarer Güneş Gözlüğü ile stilinizi başka bir boyuta taşıyabilir, havalı tarzınızla gözleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında güneşin zararlı etkilerinden korunmak için tercih edilen güneş gözlüğü, 50 ve 54 ekartman boyutlarıyla her yüze hitap ediyor. 6 farklı renk seçeneğine sahip ürün, kristal yeşil cam rengiyle UV filtre koruması sağlıyor. Eğer yatırımınızı güneş gözlüğünden yana yapmak isterseniz Ray-Ban Unisex Wayfarer'i düşünebilirsiniz.

6. TRENDYOLMİLLA Desenli V Yaka Crop Örme Bluz'un şahane duruşuna tanıklık edin

Sade ama dikkat çekici crop bluz arayışında olanları buraya alabilir miyiz? Turuncu beyaz baskılı V yaka bluz, göğüs dekoltesiyle üzerinizde büyüleyici bir duruş sergiliyor. Bluzu hafifçe esen yaz akşamlarında veya gündüz dışarı çıkarken bayılarak giyeceğinize emin olabilirsiniz. Beyaz, bej, turuncu gibi aynı tonlardaki keten pantolonlarla kombinlenmeye oldukça müsait TRENDYOLMİLLA Desenli V Yaka Crop Örme Bluz'u gold renkli bombeli halka küpeleriniz ve yine gold zincir kolyeyle kombinleyerek harika bir uyum yakalayabilirsiniz. Dilerseniz üzerinize beyaz keten gömlek de alabilirsiniz.

7. Bagmori Kapaklı Baget Çanta her kombine uyumlu

Yaz kombinleri için uygun çantayı bulmak biraz zorlayıcı olsa da baget çantalar her zaman durumu kurtarıyor, sizce de öyle değil mi? Zarif, şık, bir o kadar da modaya uygun Bagmori Kapaklı Baget Çanta; kombinlerinize son dokunuşu yapıyor. Hem günlük kullanım için ideal hem taşıması kolay baget çanta, yumuşak ve su geçirmez sentetik deriye sahip. Bu yönüyle uzun ömürlü kullanım vadeden çanta; makyaj malzemeleri, telefon, cüzdan, anahtar ve diğer eşyaları taşımak için en iyi alternatiflerden biri. Kalın deri askısıyla kaliteli bir görünüm sergileyen çanta, koleksiyonunuza eklenmeye değer.

8. Jean trendinin en iyilerinden: DeFacto Kadın Jean

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Yaz kış fark etmeksizin bitmeyen jean modasına her gün birbirinden farklı tasarımda ürünler eklenmeye devam ediyor. DeFacto Kadın Jean de bunlardan biri. Wide leg trendini yakalayan ürün, koyu kot rengi ve geniş paçalarıyla sokak tarzını yansıtıyor. Metal düğmeli, fermuarlı, U cep detaylı ve yüksek belli jean; %100 pamuklu kumaşıyla kendini rahatsız edici parçalardan ayırıyor. Pantolonu beyaz crop tişört ile kombinleyerek yaza uygun bir stil yaratabilirsiniz. Yüksek tabanlı spor ayakkabılarınızı da giydiniz mi bu yaz kombini tamamdır!

9. Yaza yakışır kombinlerin tamamlayıcısı: Zeynep Sıradağlı Olivia Siyah Sandalet

İşte, yaz aylarının olmazsa olmazlarından sandaletler! Spor ayakkabı giymekten sıkılanların gönül rahatlığıyla tercih edebileceği Zeynep Sıradağlı imzalı Olivia Siyah Sandalet; fırfırlı, yırtmaçlı veya büzgülü eteklerinizin altına çok yakışacak. Tabii yazın gözdesi rengârenk hareketli elbiseleri de unutmamak gerek! Günlük kullanıma uygun ve rahat ortopedik tabanı, gün boyu yürümek zorunda kalsanız bile sizi yormaz. Neredeyse diz kapağına kadar ulaşan deri bağcıklara sahip ürün, kombinlerinizde farklılık yaratmanın ve zahmetsiz şıklığı yakalamanın en kolay yolu.

10. Tatil planlarınız için TRENDYOLMİLLA Yeşil Bağlama Detaylı Bluz-Pantolon Takım'ı yanınızdan eksik etmeyin

5 farklı renk seçeneğiyle büyüleyen TRENDYOLMİLLA Yeşil Bağlama Detaylı Bluz-Pantolon Takım, efil efil yaz günleri için müthiş bir seçim. Özellikle tatil planlarınız için dolabınızı yeni ürünlerle doldurmak istiyorsanız bu takımın en az bir rengini valizinize eklemelisiniz. %60 viskon ve %40 polyester kumaştan üretilen takıma kalp yaka detayı şık bir görünüm kazandırıyor. Yüksek bel ve geniş paça kalıbıyla bacak boyunuzu daha uzun gösteriyor. Takımın kaliteli viskon kumaşıyla kendinizi saatler boyunca daha rahat hissedeceksiniz. Kumaşı, dokusu, duruşu ve rengiyle moda tutkunlarının beğenisini kazanan bu takım; yaz için biçilmiş kaftan!