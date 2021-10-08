Sizi gün boyu rahat hissettirebilecek kadın roll-on çeşitleri

Hepimiz terliyoruz! Kimimiz az, kimimiz çok... Mevsime, hormon dengemize, kullandığımız ilaçlara, yediklerimize göre ter kokumuz değişiyor. Yaz aylarında sıcağın etkisiyle daha çok terliyorken kışın bir miktar daha rahatız. Terlemek normal, buraya kadar sorun yok ama ter kokusu rahatsız edici, değil mi? Doğru roll-onu bulursanız ter kokmadan istediğiniz kadar terleyebilirsiniz, içiniz rahat olsun. Aman dikkat, "Terlemeyi önleyeceğim." derken yanlış ürün seçimiyle sağlığınızdan da olmayın! Bakalım ter kokusuna karşı en etkili kadın roll-on seçenekleri nelermiş...

Alüminyum, koruyucu madde yok

Terlemek vücudun ısı dengesini kurmaya yarayan fizyolojik bir işlev ve aslında sağlıklı bir olay. Sebamed Fresh'in alüminyum içermeyen deodorant roll-onu, 5.5'lik pH değeri ile cildin yapısı ile doğal bir denge kurar. Sadece alüminyum değil; katkı maddesi, koruyucu ve zararlı kimyasallardan da arındırılmış roll-on, çok hafif bir parfüm kokusu da yayar. Terlemeyi kesmeden sadece ter kokusunu önlemeye yönelik bir formülü bulunur. Böylece ter bezleri çalışmaya devam edebilir. Bilenler bilir; aslında koltuk altında kokuya neden olan terin kendisi değil, buradaki bakterilerdir. Uzmanlar ter kokusuna neden olan bakterilerin sırrıyla uğraşadursun, Sebamed Fresh'le anında koku sorununun önüne geçebilirsiniz.

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Koku nötralize sistemini hiç duydunuz mu?

Hep birlikte şu ismi okumaya çalışıyoruz: Shiseido. Benim diyen kozmetik meraklısı için bile yeteri kadar zorlayıcı olan isim, elbette bir Japon markası. Gelelim bizim için yaptıklarına. Ter kokusu kadar koltuk altında ıslaklık hissinden rahatsız olanlar da Shiseido'nun antiperspirant deodorant roll-on ürünüyle gün boyu ıslaklık hissini ve koku sorununu akıllarından çıkarabilirler. Kokuyu nötralize eden ve uzun süren bir ferahlık hissi yaşatan roll-on, uzun süre ter ve terin getirdiği huzursuzluk hissini ortadan kaldırır. İpeksi sürümü ve belli belirsiz tazecik kokusu ile fark yaratır. Roll-on ya da bir başka deodorant kullanırken yapılan en büyük hata terleme sonrasında ürünü kullanmaktır. Ter kokusu ile birleşen deodorant kokusu çok daha kötü bir koku oluşmasına neden olur. Shiseido antiperspirant deodorant roll-onu temiz cildinize uygularsanız istediğiniz etkiyi görebilirsiniz.

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Gününü 24 saatte tamamlayamayanlara

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Gününüzün çoğunu koşturarak geçiriyorsanız kullandığınız roll-on işini iyi yapmalı. Vichy'nin hassas ciltler için özel olarak geliştirdiği bu roll-on, 48 saat koruma özelliği sunar. Koltuk altında bulunan deri, vücudumuzun birçok bölgesine göre daha ince bir yapıda olduğu için çok çabuk tahriş olabilir. Tahriş olma sorununu sık sık yaşıyorsanız cildiniz hassas kategorisinde yer alıyor demektir. Canınız yandığı için kollarınız sürekli havada gezmek istemediğinizi düşünüyor ve sizi bu tuhaf görüntüden Vichy'nin ürününü önenerek kurtarıyoruz. Ne kadar çok terlerseniz terleyin, 48 saate kadar ter kokusunu aklınızdan çıkarabilirsiniz. Alkol ya da paraben de içermediğini ekleyelim.

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Ev yapımı kadar doğal

Tamamen doğal malzemelerden üretilen Siveno roll-on, aynı zamanda vegan bir ürün. Terlemeyi engellemeden sadece bakterilere etki eden potasyum alum tuzu, koku oluşmasını önler. Bu tuza, ürün içeriğindeki sodyum karbonat da yardımcı olur. Skualen ve bitkisel gliserin, nemlendirici olarak görev yapar. E vitamini ise antioksidan etki gösterir. Bu ekip çalışmasındaki arkadaşlar size tanıdık geldi mi? Evde kendi deodorantımızı yapsak biz de sanki aynı malzemeleri kullanırdık, değil mi? Sentetik koku, paraben, alüminyum klorohidrat, alüminyum zirkonyum gibi zararlı maddeleri de formülümüzden çıkarırdık, tıpkı Siveno gibi.

Doğallığı sevenler Siveno roll-onu yakından incelemek için buraya tıklayabilir.

Bütün gün mor bir düş görüyor gibi

Kadınlar için ter kokmak kadar kötü bir başka senaryo; koltuk altlarının renk değiştirmesi, tahriş olması, yani pürüzsüz görünümünün kaybolmasıdır. Nivea Double Effect Mor Düşler, cildi yumuşatan avokado özleri içerir. Vitamin, mineral, antioksidan deposu olan avokadonun cilt bakımındaki rolünü hepimiz ezberledik. Nivea da bu etkiyi roll-onla yaşatmak istemiş, çok da iyi yapmış. Dermotolojik testlerin hepsinden geçen Nivea Double Effect, 48 saate kadar da ter kokusuna koruma sağlar. Formülünde cilt hücrelerine zarar veren etil alkol bulunmaz. Duştan sonra temiz koltuk altlarınıza sürdüğünüzde etkisini daha iyi gösterir. Başarılı kadın roll-on markaları için bir araştırma yapsak belki de ilk sırayı Nivea alır.

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Lotus çiçeği kadar büyüleyici kokabilirsiniz

Şimdiki önerimiz kokulu roll-on seven ama çok yoğun kokuları sevmeyenler için. Sanat eserlerinde, mitolojide, uzak doğu inançlarında, mistik hikayelerde karşımıza çıkan lotus çiçeğinin büyüleyici kokusuyla birleşen Fa Fresh & Dry Lotus roll-on; gün boyu ferahlık hissi vadediyor. Lotus çiçeğinin yaprakları; yapısı nedeniyle kir, toz tutmaz. Tıpkı bu roll-on ürününün kıyafetlerinizde iz bırakmaması gibi. Terleme karşı etkisi de 48 saat sürer. Bir parfüm kadar olmasa da fresh kokusuyla gün boyu size kendinizi iyi hissettirir. Günde bir kez temizlenmiş koltuk altına sürmeniz yeterli.

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THE BODY SHOP ismini duymayan kaldı mı bilmiyoruz ama kısaca bahsetmek gerekirse marka hayvan deneylerine karşı tutumu ve doğal içerikli ürünleriyle tanınıyor. Kadınlar için tasarladığı Japanese Cherry Blossom kadın roll-on deodorant da %100 vejetaryen. Çiçeksi kokuyu veren manolya ve kiraz çiçekleri, elle toplanıyor. Özütleri soğuk sıkım yöntemi ile çıkarılıyor, odunsu alt notalar ise hinoki ağacından geliyor. Gördüğünüz gibi tatlı bir kokusu olan deodorant üzerinde neredeyse bir parfüm inceliğinde çalışılmış. Kokusunu tüm gün keyifle üzerinizde taşıyabilir, doğal içerikli deodorantla terlemenin etkilerini hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

Japon kiraz çiçeği kokusunu sevenlerdenseniz ürünle tanışmak için hemen tıklayabilirsiniz.

Hareket ettikçe harekete geçer

Rexona'nın patentli Motionsense teknolojisi kullanılarak üretilen Shower Fresh roll-onla gün boyu duştan çıkmış kadar temiz hissedebilirsiniz. Motionsense mikro kapsüller uygulama sonrası cildinizin yüzeyine yayılır ve hareket sırasında koltuk altlarında oluşan sürtünme sonucunda patlayarak ferahlık yayar. Bunun yanında Shower Fresh'in bileşenleri ciltte oluşan nemin üzerinde bir jel oluşturarak kötü kokuların oluşmasını engeller. Normalde terlemeyle beraber sürülen deodorant gün içinde buharlaşır, tere ve kokuya karşı koruma azalır. Rexona Shower Fresh'in koruması ise hiç azalmaz. Yoğun günlerde, sporda, stresli anlarda ter kokusunu düşünmezsiniz.

Motionsense teknolojisiyle gün boyu kuru koltuk altları için tıklayın.

Cildiniz kadar organik

COSMOS organik sertifikalı bir roll-on ister misiniz? Bilmeyenlere kısaca özetleyelim bu sertifikayı çevreye ve insana zarar vermeden üretim, imalat yapan markalar alabiliyor. Cildinize olduğu kadar doğaya da saygı duyan TheLifeCo Organik Roll-on White Flowers da bunlardan bir tanesi. Koltuk altı gözeneklerini kapatmayan roll-on, terleme döngüsünü kırmadan bakterileri etkisiz hale getirir ve koku oluşmaz. İçeriğindeki ürünlerden; antiseptik özelliğiyle organik mersin suyu cildinizi korur, aloe vera yumuşatır, gliserin ise nemlendirir. İçeriğindeki E vitamini çok daha büyük işler yapar, aydınlatıcı etki gösterir. Elbiselerinizde leke oluşmasından, koltuk altlarınızda biriken kalıntılardan sıkıldıysanız White Flowers'ı daha çok seveceksiniz.

Organikten şaşmayanlar White Flowers'ı incelemek için buraya tıklayabilir.

Koltuk altlarınız da bakımı hak ediyor

Koltuk altlarının güzel görünmesi sadece yaz aylarında mı önemli? Tabii değil, dört mevsim tıpkı vücudumuzun diğer kısımları gibi bakımı hak ediyorlar. Dove Matcha roll on, dörtte bir oranında nemlendirici krem içerir ve koltuk altı derisine bakım yapar. Epilasyon sonrasında oluşan tahrişi azaltır hatta epilasyonun hemen ardından kullanırsanız cildi besler. Ter kokusunu önlerken matcha yeşil çayın ve sakura çiçeğinin rayihası etrafa yayılır. Bir roll-on deodoranttan beklediğiniz sadece ter kokusunu önlemesi değil, aynı zamanda güzel görünen koltuk altları ise Dove Matcha roll onda bütün aradıklarınızı bulabilirsiniz.

Terlemenin olumsuz etkilerini azaltan ve cildinize bakım yapan roll-onu buradan satın alabilirsiniz.

Ambalajına kadar hassas...

Doğa dostu kadın roll-on önerileri listesine eklemek istediğimiz bir ürün daha var; INCIA hassas ciltler için doğal roll-on deodorant. İsteyenler roll-on bittikten sonra ambalajı yiyebilirler. Şaka bir yana ambalajları doğada %100 çözünen gıda tipi malzemelerden yapılan INCIA roll-on, içeriğiyle de doğaya, yer altı sularına, cildinize zarar vermez. Teri dışarı atan gözenekleri kapatmak yerine sadece ter kokusunu kontrol altına almayı hedefleyen INCIA roll-on, içeriğindeki aloe vera bitkisinden elde edilen bileşenlerle nemlendirici etki yapar. Giysilerinizde beyaz, sarı leke veya kalıntı bırakmaz.

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Çay ağacının gücünü keşfedin

Yüzünüze bakmayı çok seviyorsunuz. Nemlendiriciler, kırışık önleyiciler, aydınlatıcılar, renk eşitleyiciler ve daha pek çok ürün kullanıyorsunuz. Peki ya koltuk altlarınız bu bakımı hak etmiyor mu? Çoğu kadın koltuk altlarındaki kararmalardan, lekelerden şikayetçi. Leke oluşumunun nedenlerinden bir tanesi de yanlış deodorant seçimi. Sizi bütün bu dertlerden kurtaracak TISSERAND AROMATHERAPY Çay Ağacı & Aloe Vera Aromaterapi roll-onla tanıştıralım. Anti-bakteriyel özelliği ile içeriğindeki çay ağacı, koku oluşmasına neden olan bakterilerle ilgilenirken; aloe vera, ferahlatıcı etkiyi yaratır. Cildiniz bir yandan beslenir, bir yandan da 24 saat boyunca kötü kokulara karşı korunur. Bu kadar da değil; içeriğinde greyfurt, limon gibi doğal yağlar da bulunur.

Vegan ve organik bir roll-on arayanları bu sayfaya davet ediyoruz.

Epilasyon sonrası bile kullanabilirsiniz

Epilasyon sonrasında tahriş olan cilde deodorant sürmek bazen can yakıcı olabiliyor, bütün gün kötü kötü kokmak da olmaz. Şimdi size çözümü söylüyoruz; Biotherm Deo Pure Classic. Her koşulda terlemeye karşı %100 etki eden ve 48 saat etkisini sürdüren Deo Pure, hassas ciltlere ve hatta epilasyon sonrasında kullanıma uygundur. Dermatolojik bütün testlerden geçen Deo Pure'ün bir başka avantajı da geniş yüzeyi sayesinde daha rahat sürülmesi. Duş sonrası, temiz koltuk altlarınıza sürün ve kurumasını bekledikten sonra lekeleri, kalıntıları dert etmeden kıyafetlerinizi giyin.

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Ferah ve arındırıcı etkisi ile bu ürüne hayran kalacaksınız

Kadın roll-on tavsiyeleri içinde Garnier Minerals Ultra Kuru olmazsa o tavsiye eksik olur, diye düşünüyoruz. Koltuk altlarınızda oluşan teri sünger gibi emen roll-on, özellikle sıcak dönemlerde ıslaklığın sizi rahatsız etmesini engeller. Sadece koltuk altlarınız değil, büyük kabusunuz olan giysilerinizdeki ıslaklıktan da kurtulursunuz. Tişörtlerinizde yusyuvarlak bir alan çizen ter yüzünden kollarınız gövdenize bitişik oturmak zorunda kalmazsınız. Çay ağacı yağı içeren roll-on 48 saat boyunca etkisini korur. Bütün gün banyodan yeni çıkmışçasına temiz hissedersiniz.

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