Sofralarınızdan eksik etmeyin: En güçlü antioksidan! Sessiz katile karşı koruyor

Toplumda birçok insan yüksek kolesterol hastası olmasına rağmen bu hastalığa sahip olduğun farkında değil. Sessiz katil olarak bilinen yüksek kolesterolün düşürülmemesi kalp krizi ve felç riskinin artmasına sebep oluyor. Bu nedenle, kolesterolünüzü düşük tutmak hayati önem taşır. Kolesterolü düşürmek için yüksek yağ içeren yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor.

HER EVDE BULUNUYOR

Özellikle doktorlar, kolesterol seviyelerini düşük tutmak için mümkün olduğunca az doymuş yağ yemeyi tavsiye ediyor. Her evde bulunan yemeklerin vazgeçilmezi olarak görülen bir gıda kolesterol seviyelerinin düşmesine yardım edebiliyor. Doktor Deborah Lee, "Sarımsak, lipit düşürücü özelliklere sahip güçlü bir antioksidan olan allisin içerir. Günde yarım ila bir diş sarımsak tüketmenin kolesterolü yüzde 10 oranında düşürdüğüne inanılıyor." diyor.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI KANITLADI

"Sarımsak veya plasebo ile tedavi edilen hiperkolesterolemili hastalar üzerinde yapılan 14 çalışmanın 2018 meta-analizinde , düzenli sarımsak alımı toplam kolesterolü ve düşük yoğunluklu lipoprotein "kötü" kolesterolü önemli ölçüde düşürdü ve yüksek yoğunluklu lipoprotein "iyi" düzeylerini yükseltti. ”

ÇALIŞMA BOYUNCA ÇEŞİTLİ SARIMSAK ÜRÜNLERİ KULLANILDI

“Trigliserit seviyeleri (kanda bulunan bir tür yağ) üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Çalışma katılımcıları günde 0,3 ila 20 gram yaşlı siyah sarımsak, sarımsak yağı veya sarımsak tozu aldı ve dört hafta ile 10 ay arasında takip edildi. Yazarlar, sarımsağın bağırsaktan kan dolaşımına kolesterol emilimini azaltabileceğini öne sürdüler.

KOLESTEROLÜ DOĞRUDAN AZALTABİLİR

Sarımsak, kolesterol üretmek için gerekli olan skualen monooksijenaz ve HMG-CoA enzimlerini inhibe eder ve bu nedenle kolesterol sentezini doğrudan azaltabilir. "Sarımsak ayrıca safra asidi salgısını artırmak için karaciğer fonksiyonu üzerinde spesifik etkilere sahiptir, kolesterolün parçalanmasına ve atılmasına yardımcı olur."

SARIMSAĞIN FAYDALARI