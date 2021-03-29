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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

29.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından güncel koronavirüs tedbirlerini duyurdu. Erdoğan, konuşmasında yaptığı açıklamada aşılama çalışmalarının sonuç vermesi için bir süre daha fedakarlık gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Koronavirüs risk haritasında ise illerin yüzde 80'i kırmızıya döndü. Buna göre, sokağa çıkma yasaklarına düzenleme getirildi. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Vakaların artış sayılarının ardından beklenen sokağa çıkma yasaklarına yeniden düzenleme getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada aşılama çalışmalarının yatan hasta sayılarına etkisi olduğunu belirtti. Vakaların artış hızının yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, vatandaşlara güncel sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde son durum...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki illerin nüfusun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaştığını duyurdu. Buna göre, Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edeceğini duyuran Erdoğan, kırmızı kategorideki illerde, Pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak süreceğini açıkladı.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler ise renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecek. Mekanların kapanma saati sonrasında ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecek.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI SON DURUM

Koronavirüs risk haritasında Türkiye'nin büyük bir bölümü çok yüksek riskli iller kategorisini temsil eden kırmızı rengine döndü.

Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak,orta riskli (sarı) iller grubuna girerken, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

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