Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Vakaların artış sayılarının ardından beklenen sokağa çıkma yasaklarına yeniden düzenleme getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamada aşılama çalışmalarının yatan hasta sayılarına etkisi olduğunu belirtti. Vakaların artış hızının yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, vatandaşlara güncel sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde son durum...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki illerin nüfusun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaştığını duyurdu. Buna göre, Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edeceğini duyuran Erdoğan, kırmızı kategorideki illerde, Pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak süreceğini açıkladı.

Lokanta ve kafe gibi işletmeler ise renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecek. Mekanların kapanma saati sonrasında ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecek.