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Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

13.04.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan Kabine Toplantısı'nın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan güncel koronavirüs tedbirlerini duyurdu. Yarın itibari ile uygulamaya konacak olan koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı saatleri değişti. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri kaç oldu? İşte, ayrıntılar...

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Ramazan boyunca uygulanacak olan koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Kısmi kapanma uygulamasının başlayacağını ifade eden Erdoğan, bu kapsamda sokağa çıkma yasağı saatlerinin de yeniden düzenlendiğini duyurdu. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri kaçtan kaça oldu? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kaspsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması devam edecek Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Uygulama yarın akşam itibari ile başlayacaktır"

KISMİ KAPANMA NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Nisan'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından şu ifadelere yer verdi:

"AB başta olmak üzere pek çok yerde süren kısıtlamaların kademeleri gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz. Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını geliştirerek bu rakamı arttırmak için zorluyoruz. Vaka artışında ister istemez tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz.

Bugünkü toplantımız süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyiliştirme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz. Aşı sırası gelenlerin bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayısını düşürmesi rakamlarla tespit edilmiştir."

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