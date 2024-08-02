Sokak hayvanları yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi!

'Sahipsiz' sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren yasa teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda 28 Temmuz'da başladı. Görüşmede, sokak köpekleri için 'ötanazi' tartışmasına neden olan ilk 5 madde kabul edildi.

Pazartesi yeniden toplanan Genel Kurul'da, teklifin tüm maddeleri AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilerek Meclis'ten geçti. Katılım oranının en yüksek olduğu günlerden birini yaşayan Genel Kurul, 30 Temmuz saat 03.50'de teklifin yasalaşmasıyla 1 Ekim Salı gününe kadar tatile girdi.

Kamuoyunda 'ötanazi' tartışmalarıyla tepkilere neden olan ve 30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçen 17 maddelik ‘160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Teklifin TBMM'de kabul edilmenin ardından "7527 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" bu geceden (2 Ağustos) itibaren yürürlüğe girmiş oldu.