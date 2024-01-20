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  4. Sokak ortasında dehşet anları! Kız kardeşini dakikalarca dövdü…

Sokak ortasında dehşet anları! Kız kardeşini dakikalarca dövdü…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
20.01.2024 13:27 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Seyhan ilçesinde sokak ortasında dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre bir erkek kız kardeşi olduğu öne sürülen kadını dakikalarca darp etti. Genç kadının yaşadığı dehşet anları ise o anlarda bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Adana’da bir erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında dakikalarca dövdü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 40 yaşlarındaki erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında dakikalarca dövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis gelmeden kadın ve erkek bölgeden ayrıldı.

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Olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Seyhan dayak kız kardeş
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