HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokak ortasında 'James Bond' kavgası! 5 kişi saldırdılar... Vatandaşlar zor sakinleştirdi

Sokak ortasında 'James Bond' kavgası! 5 kişi saldırdılar... Vatandaşlar zor sakinleştirdi

19.10.2023 14:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de bir grup motokurye, iddiaya göre dükkanına girmek isteyen vatandaşa "Bize James Bond gibi bakamazsın" diyerek saldırdı. Vatandaşı sokak ortasında darbeden 5 kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Sarıyer Rumeli Hisarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş dükkanına girmek üzere yürürken kaldırımda bekleyen kuryelerle ufak çaplı tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle birlikte bir kurye, “Sen bize James Bond gibi bakamazsın” diyerek vatandaşın üzerine yürüdü.

AW056284_02

SOKAK ORTASINDA DARBETMEYE BAŞLADILAR

Ardından şahsa sesini yükseltemeyeceğini söyleyen 5 motokurye, vatandaşı sokak ortasında darp etmeye başladı.

AW056284_03

Yerde sürüklenen ve kendini yumruk ve tekmelerden korumaya çalışan vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

AW056284_06

Esnafın ve vatandaşların araya girmesiyle taraflar zorlukla sakinleştirildi.

AW056284_07

Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (İHA)

'Cinsel birliktelik yaşamak için...' Kan donduran olayı itiraf etti! 'Cinsel birliktelik yaşamak için...' Kan donduran olayı itiraf etti!

Günün önemli manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giderden gelen koku endişe yarattı, bina boşaltıldıGiderden gelen koku endişe yarattı, bina boşaltıldı
'Yasak aşk' iddiası! Eşiyle birlikte gördü, çılgına döndü: Defalarca bıçakladı, başına taşla vurdu'Yasak aşk' iddiası! Eşiyle birlikte gördü, çılgına döndü: Defalarca bıçakladı, başına taşla vurdu
4 havalimanı için bomba ihbarı4 havalimanı için bomba ihbarı
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer james bond

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Türkiye'de pazarda! Dünyaca ünlü isim...

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.