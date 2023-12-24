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  4. Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Korkunç cinayet kamerada

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Korkunç cinayet kamerada

24.12.2023 09:48 | Son Güncelleme:
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Konya’da oto tamircisi Mehmet Yıldız, sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Yıldız'ın öldürülmesinin ardından olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, Cuma günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.D., 13 yıl önce kardeşini bıçakla yaralayarak felç kalmasına sebep olan ve olaydan sonra aralarında husumet bulunan Mehmet Yıldız’ın iş yerine geldi.

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Burada ikili arasında çıkan tartışma sonrası R.D. yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız’a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Göğsünden ve bacağından ağır yaralanan Mehmet Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay yerinden kaçan şüpheli R.D. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Polis ekiplerinin sokak üzerinde yaptığı inceleme sonrası cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Olay anının saniye saniye yansıdığı kamera görüntülerinde, Mehmet Yıldız’ın iş yerinden çıktıktan sonra R.D.’nin olay yerine geldiği yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız’a ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

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(İHA)

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cinayet Konya
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