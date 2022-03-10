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Şoke eden olay! Bursa Adliyesi'nde görevli hakim parkta ölü bulundu

10.03.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Adliyesi’nde görevli hakim Ç.B.A., parkta iple asılı halde ölü bulundu. Gece yarısı gerçekleşen olay akıllara durgunluk verirken polis olayın araştırılması için harekete geçerken intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Şoke eden olay! Bursa Adliyesi'nde görevli hakim parkta ölü bulundu

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde gerçekleşen olay, gece yarısı  çocuk parkında meydana geldi. Parka gelen bir kişi, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede yaşımın yitiren kişinin Bursa Adliyesi’nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu saptandı. Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Bursa
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