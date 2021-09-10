Şoke eden olay! Hindu dini liderin valizinden insan kafatası ve kemikleri çıktı

Hindistan'ın Ahilyabai Holkar Havalimanı'nda Hindu bir dini liderin, valizinden çıkanlar herkesi şoke etti.

Havaalanında bir polis, Sadhvi Yogmata'nın çantasından insan kafatası ve kemikleri çıkardı. Bu şekilde uçağa binmesine izin verilmeyen Sandhvi polis tarafından sorguya alındı. Polise verdiği ifadede, bir keşiş arkadaşının kemik parçalarını Ganj Nehri'ne batırmak istediğini söyledi.

UÇAĞA BİNMESİ ENGELLENDİ

Sadhvi'nin uçuşta insan kafatası veya diğer ceset kalıntılarını taşımak için herhangi bir izin belgesi olmadığı için uçağa bu şekilde binmesine izin verilmedi. Sadhvi başka bir uçakla Delhi'ye giderken, keşişin kafatası ve diğer kalıntıları karayoluyla Haridwar'a götürüldü.



