HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Şoke eden olay! Hindu dini liderin valizinden insan kafatası ve kemikleri çıktı

Şoke eden olay! Hindu dini liderin valizinden insan kafatası ve kemikleri çıktı

10.09.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Indore kentinden Delhi'ye gitmek için uçağa binmeye çalışan ve bir dini lider olan Sadhvi Yogmata'nın valizinden bir insana ait kafatası ve kemikler çıkarıldı.

Şoke eden olay! Hindu dini liderin valizinden insan kafatası ve kemikleri çıktı

Hindistan'ın Ahilyabai Holkar Havalimanı'nda Hindu bir dini liderin, valizinden çıkanlar herkesi şoke etti.

Havaalanında bir polis, Sadhvi Yogmata'nın çantasından insan kafatası ve kemikleri çıkardı. Bu şekilde uçağa binmesine izin verilmeyen Sandhvi polis tarafından sorguya alındı. Polise verdiği ifadede, bir keşiş arkadaşının kemik parçalarını Ganj Nehri'ne batırmak istediğini söyledi.

UÇAĞA BİNMESİ ENGELLENDİ

Sadhvi'nin uçuşta insan kafatası veya diğer ceset kalıntılarını taşımak için herhangi bir izin belgesi olmadığı için uçağa bu şekilde binmesine izin verilmedi. Sadhvi başka bir uçakla Delhi'ye giderken, keşişin kafatası ve diğer kalıntıları karayoluyla Haridwar'a götürüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! İkisi de midesinden çıktıHiçbir yerde bulamayınca şüphelendiler! İkisi de midesinden çıktı
PARTNEREser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!
Böyle bir karar ilk kez alındı! Zorunlu olduBöyle bir karar ilk kez alındı! Zorunlu oldu
Anahtar Kelimeler:
Hindistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

'İlişkiye girme sırası' tartışması ölümle bitmişti! Ankara'daki olayda yeni gelişme

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

Genç çiftin acı sonu! 3 saat evli kalabildiler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Ünlü çift dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk görüntüler

Haluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi! Hayranları şaşkına döndü

Haluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi! Hayranları şaşkına döndü

AFAD'dan 7 il için kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

AFAD'dan 7 il için kritik uyarı! Saat verildi, çok kuvvetli geliyor

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

5 katlı binada çıkan yangında anne ve kızı açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.