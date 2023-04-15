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Son anket yayınladı! "Seçim ikinci tura kalırsa..." sorusunun yanıtı dikkat çekti: Yüzde 52,6

15.04.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçime gidiyor. Sandıkların kurulmasına 1 aydan az bir zaman kala kamuoyu araştırmalarından dikkat çekici sonuçlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Areda Survey araştırma şirketinin yayınladığı ankette seçmenin nabzı tutuldu. 3 kritik sorunun yer aldığı anketteki çarpıcı veriler gözlerden kaçmadı. İşte cumhurbaşkanlığı yarışı ve partiler arasındaki son durum...

Son anket yayınladı! "Seçim ikinci tura kalırsa..." sorusunun yanıtı dikkat çekti: Yüzde 52,6

14 Mayıs seçimleri için son viraja girildi. Adayların resmiyete kavuşmasının ardından milletvekili listeleri de belli oldu. Cumhurbaşkanlığı için 4 adayın yarışacağı seçimlerde araştırma şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. Nisan anketlerindeki veriler yakından takip edilirken son çalışma Areda Survey araştırma şirketinden geldi.

SEÇMENE 3 KRİTİK SORU

Şirketin yaptığı araştırmada katılımcılara 3 soru soruldu. Bunlar; "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylarda hangisine oy verirsiniz?", "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşağıdaki adaylar ikinci tura kalsa hangisine oy verirsiniz?" ve "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yer aldı. 12-14 Nisan arasında yapılan çalışmaya Türkiye genelinde 10 bin 136 kişi katıldı.

1

ERDOĞAN 7 PUAN ÖNDE

4 adayın yarıştığı ilk tur seçimi için yapılan araştırmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50,8'le ilk sırada yer aldı. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 43,1'le ikinci sırada yer aldı. Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 4,5'la üçüncü sırada yer alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yüzde 1,6 ile dördüncü sırada yer aldı.

2

İKİNCİ TURDA KİME OY VERİRSİNİZ?

Araştırmanın ikinci sorusu, "Cumhurbaşkanı seçimlerinde aşağıdaki adaylar ikinci tura kalsa hangisine oy verirsiniz?" oldu. Katılımcıların yüzde 52,6'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan derken yüzde 47,4'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

3

PARTİLERDE SON DURUM

Son soru olarak "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" yöneltildi. Katılımcılarıy destekledikleri partiler şöyle sıralandı;

AK Parti: Yüzde 40,4
CHP: Yüzde 25,5
HDP: Yüzde 10,3
MHP: Yüzde 8,8
İYİ Parti:Yüzde 7,6
Memleket Partisi: Yüzde 3,1
Yeniden Refah: Yüzde 1,6
Zafer Partisi: Yüzde 1,0
TİP: Yüzde 0,9
BBP: Yüzde 0,3


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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan anket

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