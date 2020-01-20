Son ankette dikkat çeken sonuçlar: HDP'den bile yüzde 60 gibi yüksek bir destek alıyor

3 PARTİ BARAJ ALTINDA KALIYOR 'Türkiye’de bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusuna katılımcıların, kararsızlar (%10,4) dağıtıldıktan sonra, yüzde 40,2’si AK Parti, yüzde 33’ü CHP, yüzde 9,2’si HDP, yüzde 8,3’ü MHP, yüzde 8,1’i ise İyi Parti yanıtını verdi. Araştırma sonuçlarına göre, 'Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?' sorusuna toplumun yüzde 46,5’i ekonomik olarak daha kötüye gittiğini belirtirken, yüzde 19,4’ü hiç etkilenmediği şeklinde cevap verdi. 2018 yılında kendi ekonomik olarak daha kötü durumda görenlerin oranı yüzde 57,1’di.

GEÇEN HAFTA PARTİLERİN ANKETE GÖRE OY ORANLARI AÇIKLANMIŞTI Kadir Has Üniversitesi tarafından 26 ilde yapılan ankete göre kararsızlar dağıtılınca AK Parti yüzde 40,2, CHP yüzde 33, HDP yüzde 9,2, MHP yüzde 8,3, İYİ Parti de yüzde 8,1 oy alabiliyor.

2010 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen araştırma, 26 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapıldı. Sonuçlar geçen hafta kamuoyu ile paylaşıldı.

ARAŞTIRMADAN DİKKAT ÇEKEN YENİ DETAYLAR



Araştırmanın koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'e önemli değerlendirmelerde bulundu.

CHP'DEKİ YÜKSELİŞ TRENDİ



CHP'de bir yükseliş trendinin olduğunu aktaran Aydın, 'CHP, 2018’den 2019’a 7.5 puan artırmış. Şimdi 4 puan daha artırdığını görüyoruz. CHP’de bir yükseliş trendi var. Şimdiye kadar hiçbir anketimizde yüzde 33 düzeyinde çıkmamıştı.' değerlendirmesinde bulundu.

MANSUR YAVAŞ'LA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN VERİ



Aydın, Ankara’da Mansur Yavaş'ın yerele odaklandığı ve birtakım sorunları hızla çözdüğü için, geniş kitlelerden bir destek aldığını belirterek "Yavaş, HDP’den bile yüzde 60 gibi yüksek bir destek alıyor" ifadelerini kullandı. Yavaş'ın siyasi kimliğini öne çıkarmadığını söyleyen Aydın, ' Bu yüzden destek alıyor zaten. İstanbul’da MHP ve AKP tabanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermiyor ama Ankara’da bu iki partinin tabanı Mansur Yavaş’ı başarılı buluyor.' dedi.

DAVUTOĞLU VE BABACAN'A 'ASLA OY VERMEM' DİYENLERİN ORANI



Yeni partilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aydın, 'Davutoğlu’na yüzde 50, Babacan’a yüzde 48 ‘Asla oy vermem’ diyor. Karar değiştirme ihtimalleri yok' diye konuştu.

