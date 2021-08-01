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Son Dakika: 1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

01.08.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 20 bin 890 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir ve Aydın oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun." dedi.

Son Dakika: 1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Can kaybında 10 Haziran'dan bu yana en yüksek sayı kaydedildi.

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Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 539 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,11, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,16 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 233 bin 338 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 37 bin 606'sı birinci doz, 27 milyon 413 bin 124'ü ikinci doz, 4 milyon 920 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.

İLK SIRADA MUĞLA VAR

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"AŞI OLUN, KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

1 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

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31 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (31 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 79 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 22 bin 332 olarak açıklanmıştı.

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