Son Dakika: 10 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

10 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 530 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 217 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,56, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,34 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 387 bin 105 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 37 milyon 590 bin 559'u birinci doz, 16 milyon 968 bin 684'ü ikinci doz, 2 milyon 847 bin 785'i üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyon 407 bin 28'e yükseldi.

AŞILAMA ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İL

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı.

İŞTE 10 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA: AŞILANMA ORANINI ARTIRMADAN TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK ELDE EDEMEYİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Bir an evvel aşınızı olun.

Bugün mavi kategoriye eklenen ilimiz olmadı. Tüm illerimizde aşılanma oranını artırmadan toplumsal bağışıklık elde edemeyiz. Biran evvel aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4cL3l0NsG6 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 10, 2021

9 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (9 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 5 bin 670 olarak açıklanmıştı.



