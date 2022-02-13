Son Dakika: 13 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 13 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 419 bin 556 Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 70 bin 169 oldu.

"CAN KAYIPLARIMIZI AZALTMAK İÇİN VAKA SAYISINI DÜŞÜRMELİYİZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6-12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler." ifadelerini kullandı.

6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler. pic.twitter.com/uFAWIj9LTj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 13, 2022

13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (12 Şubat) koronavirüs nedeniyle 272 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 86 bin 193 olarak açıklanmıştı.





