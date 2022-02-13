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Son Dakika: 13 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

13.02.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 13 Şubat Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 276 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 73 bin 787 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6-12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler." dedi.

Son Dakika: 13 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 13 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 419 bin 556 Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 70 bin 169 oldu.

"CAN KAYIPLARIMIZI AZALTMAK İÇİN VAKA SAYISINI DÜŞÜRMELİYİZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "6-12 Şubat arasında toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler." ifadelerini kullandı.

13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (12 Şubat) koronavirüs nedeniyle 272 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 86 bin 193 olarak açıklanmıştı.

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