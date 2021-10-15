Son Dakika: 15 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 513 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,29 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 709 bin 533'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 291 bin 276 doz aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı. pic.twitter.com/gub2B804cB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 15, 2021

15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (14 Ekim) koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 301 bin 709 olarak açıklanmıştı.





