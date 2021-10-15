HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: 15 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 15 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

15.10.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 181 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 bin 694 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." dedi.

Son Dakika: 15 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 513 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,29 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 709 bin 533'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 291 bin 276 doz aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

FBwVLOaXIAAvdgI

14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (14 Ekim) koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 301 bin 709 olarak açıklanmıştı.

FBrZ0KiWEAM9mf_

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacakBakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacak
PARTNER3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu
Vatandaşın 'Erdoğan' tepkisine Babacan'dan Abdullah Gül'lü savunmaVatandaşın 'Erdoğan' tepkisine Babacan'dan Abdullah Gül'lü savunma
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

Kılıçdaroğlu ile Kavcıoğlu arasında görüşme

1 milyon kişi alınacak! Maaşlar 5 bin TL -7 bin TL'den başlıyor

1 milyon kişi alınacak! Maaşlar 5 bin TL -7 bin TL'den başlıyor

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.