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Son Dakika: 17 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

17.12.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 17 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 18 bin 141 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz." dedi.

Son Dakika: 17 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 17 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 24 bin 245 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,25 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 123 milyon 144 bin 781 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"ISRARLA ÖNERİYORUZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (16 Aralık) koronavirüs nedeniyle 167 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 18 bin 100 olarak açıklanmıştı.

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