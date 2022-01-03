Son dakika: 2022'nin ilk Kabine Toplantısı öncesinde kritik gündem emekli zammı! Enflasyon rakamları ne kadar olacak?

Milyonların beklediği emekli ve asgari ücret zammı bugün belli oluyor. Son dakika bilgisine göre 2022'nin ilk Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplanacak Kabine'nin gündemindeki ana başlıklar koronavirüs önlemleri, TURKOVAC aşısı, emekli ve memur zamları ile döviz kuru olacak. Emekli zammı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI! BAKAN BİLGİN SUNUM YAPACAK

Memur ve emeklinin zam oranlarını belirleyecek Aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Gözler TÜİK'in açıklayacağı orana çevrildi.

Memur ve emekli aylıklarına enflasyon oranının üzerinde bir ücret artışı yapılacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bugün kabineye bir sunum yapması planlanıyor. Memur ve emeklilere yapılacak zammın asgari ücret artışında olduğu gibi beklentileri karşılayacak şekilde olacağı belirtiliyor.

VAKALAR 40 BİNE DAYANDI!

Toplantıda 40 bin sınırına dayanan koronavirüs vaka sayılarına karşı alınabilecek yeni önlemler de masada olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın havaların soğumasıyla birlikte artış gösteren koronavirüsle ilgili sunum yapacağı kabinede Türkiye’de de rastlanan ve hızlı bulaşıcılığı bulunan Omicron varyantına ilişkin ek önlemler de tüm detaylarıyla görüşülecek.

Türkiye genelinde piyasaya sürülen yerli aşı TURKOVAC uygulamasındaki son durum ve aşılama oranları da kabinede ele alınacak bir diğer başlık olacak.

FAHİŞ FİYATA KARŞI YENİ ADIM

Kabine toplantısında ekonomide alınan önlemlerin piyasaya yansıması, fahiş fiyat artışlarına karşı atılabilecek yeni adımlar, döviz kurunda yaşanan oynaklık, enflasyon rakamları ve faiz politikasına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararları kamuoyuna duyurması bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

20 Aralık'ta yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, şunları ifade etti:

"İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek."

Ayrıca Erdoğan, memurlara vergi müjdesi vererek, "Bilindiği gibi asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olmasını tüm çalışanlarımız için genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücrete katkı sağlamasını planlıyoruz" dedi.

