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SON DAKİKA: 2023 yılının ilk Kabine toplantısı sona erdi! EYT, sözleşmeli personele kadro... Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor

09.01.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 2023'ün ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, köprü ve otoyol fiyatlarının yıl boyunca zamlanmayacağını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: 2023 yılının ilk Kabine toplantısı sona erdi! EYT, sözleşmeli personele kadro... Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor

Son dakika | Milyonlarca EYT'linin gözü, düzenlemenin detayları için Kabine toplantısına çevrilmişti. Yılın ilk Kabine toplantısı 2 saat 40 dakika sürdü. Bu ay içinde Meclis’e sunulması planlanan EYT ile ilgili son değerlendirmenin Kabine toplantısında yapılması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT açıklamasında yaş şartı aranmayacağını, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık yıl süresini tamamlayan yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın düzenlemeden yararlanacağını açıklamıştı.

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SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO

Kabine toplantısının ardından Erdoğan’ın EYT ile ilgili detayları açıklaması ve düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin bilgi vermesi bekleniyordu. EYT gibi yine bu ay içinde Meclis’e sunulması planlanan sözleşmeli kamu personeline kadro çalışması da Kabine’de gözden geçirilmesi beklenen bir diğer konuydu. Öte yandan Kabine'de seçim tarihine ilişkin karar alınıp alınmadığı da merak konusu oldu.

7. YARGI PAKETİ

Toplantıda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 7. Yargı Paketi ile ilgili ayrıntılı sunum yapması bekleniyordu. Bakanlık, yeni yargı paketi üzerindeki çalışmalarını tamamlarken, Kabine’deki sunumun ardından pakete ilişkin yasa teklifinin Meclis’e sunulması bekleniyor.

  1. Yargı Paketi, konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamaması ile kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıkların zorunlu arabuluculuk kapsamına alınması gibi konularda önemli düzenlemeler içeriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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Bu yıl sadece yeni bir seneye girmekle kalmadık. Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamladık.

EYT'li milyonlarca vatandaşımızın sorunlarını herhangi bir sınırlamaya gitmeksizin çözüme kavuşturacak çalışmayı yakında TBMM'nin takdirine sunuyoruz. Gençlerimizin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 6 bakanlığımızın ortak çalışmayla başlattığımız 1 Milyon Yazılımcı Projemizin ilk etabını tamamladık. Devam eden ilgi sebebiyle programları daha da güçlendirmek kararı aldık.

Yeni yılın ilk iş gününde ihracat rakamlarını açıkladık. 254.2 milyar dolarlık başarı için tüm sanayicilerimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı tekrar tebrik ediyorum. Son 20 yılda 7 kat artırdığımız, geldiğimiz seviyeyi yeterli bulmuyoruz.

'MUHALEFETİ DE DAVET EDİYORUM'

Arifiye fabrikası bir dönem muhalefetin bir dönem satıldı diye diline doladığı yerdir. Satıldı denilen fabrikanın ülkemize ve ordumuza yaptığı hizmetleri görünce bu yalanları söyleyenlerin yüzleri kızarmıştır. Muhalefeti de davet ediyorum. Cuma günü İstanbul'da meşhur Rami Kışlamız, İstanbul'un millet kütüphanesi olacak. İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden birinin açılışını yapıyoruz.

KÖPRÜ VE OTOYOLA YIL BOYU ZAM YOK

Otoyol ve köprü hizmetlerinin fiyatlarında yıl boyu herhangi bir artışa gidilmeyecek. Kamu özel ortaklığıyla hayata geçen projelerimiz plan ve yatırım aşamasındayken birileri tarafından yalan, iftira, çamur atılarak engellenmeye çalışıldı. Halbuki bu model sayesinde kamu bütçesine yük getirmeden pek çok projeyi hayata geçirme imkanı bulduk.

Son Kabine ve grup toplantılarımızda, bakanlıklarımızın 2022 faaliyetlerini ve 2023 programlarını özetle de olsa sizlere takdim etmiştik. Tek programda bitiremediğimiz bu değerlendirmeyi inşallah bugün tamamlıyoruz. Asgari ücret tespit çalışmalarında yılbaşında 4253 TL, temmuzda 5500 TL rakamlarını belirledik. Bu yıl 8507 TL olarak uygulayacağımız asgari ücretin hem çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemekte kararlıyız. Gelir ve damga vergilerinden muaf tuttuğumuz asgari ücret desteğini 400 TL'ye yükselterek önemli bir adım daha attık.

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